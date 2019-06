Schweizer Reiter-Hoch am St. Galler CSIO hält an

Als grosser Favorit nimmt am Sonntag in St. Gallen die einheimische Springreiter-Equipe den 92. Nationenpreis der Schweiz in Angriff. Martin Fuchs mit Chaplin, Niklaus Rutschi mit Cardano, Paul Estermann mit Lord Pepsi und Grand-Prix-Sieger Steve Guerdat mit Bianca, die in dieser Reihenfolge starten, sollen endlich den ersehnten ersten Nationenpreis-Erfolg seit 19 Jahren im eigenen Land realisieren. Letztmals siegte die Schweiz im Jahr 2000 in Luzern. Der letzte Triumph in St. Gallen liegt sogar 23 Jahre zurück. «Es ist an der Zeit, dass wir diesmal die Chance nach sechs zweiten Plätzen in den vergangenen acht Jahren packen», sagt Equipenchef Andy Kistler, der die derzeit stärksten verfügbaren Paare für den Teamwettbewerb aufgeboten hat. Die Schweiz hat die Startnummer eins gezogen und schickt mit dem WM-Zweiten Martin Fuchs einen bewährten Reiter als ersten Vertreter in die Arena. Nach dem Auftakterfolg in Europas Spitzenliga in La Baule und den hervorragenden Resultaten im Grand Prix vom Freitag in St. Gallen ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nochmals gestiegen. «Das Ziel ist deshalb der Sieg», betont Kistler unmissverständlich. «Aber es muss zuerst geritten werden. Wie schnell etwas passieren kann, haben wir vor einer Woche im Nationenpreis in Rom erfahren, als wir nach einer Elimination und einem missratenen Ritt nicht einmal im zweiten Umgang antreten durften.» Als ernsthafteste Gegner stuft Kistler Frankreich, den Vorjahresgewinner am CSIO in St. Gallen, Italien, den überraschenden Sieger vor zwei Jahren, und Brasilien ein. Die Südamerikaner werden neu von Philippe Guerdat, dem Vater von Steve Guerdat, als Team-Coach betreut. (wy)