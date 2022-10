Schweizer Skistar Selbst Olympia 2026 geistert in Lara Gut-Behramis Kopf herum Die 31-jährige Tessinerin hat die Ursachen für ihre gesundheitlichen Probleme im vergangenen Winter gefunden und behoben. Nun will sie beim Weltcup-Auftakt in Sölden wieder angreifen und in der kommenden Saison so viele Rennen wie möglich fahren.

Lara Gut-Behrami auf Shopping-Tour: Sie fasst bei der jährlichen Kleiderabgabe von Swiss Ski das Material für die anstehende Saison. Alexandra Wey / KEYSTONE

Am Ende der vergangenen Saison spekulierte man über einen Rücktritt von Lara Gut-Behrami. Die 31-Jährige hatte während des Winters gleich mehrere gesundheitliche Ausfälle und fühlte sich müde. Ein Abschied hätte nicht überrascht.

Doch ein halbes Jahr später strahlt die Sonne auch bei der Tessinerin wieder heller. Sie hat die Ursache ihrer körperlichen Probleme gefunden und vor allem überwunden. Eine verschleppte Lungeninfektion sowie ein Virus «vergleichbar mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber» sollen für die rätselhaften Energiedefizite verantwortlich sein.

Im Juli seien alle Werte wieder im grünen Bereich gewesen. Und kurz vor dem Auftakt in Sölden fühlt sie sich für die anstehenden Aufgaben bereit. Die 31-Jährige will so viele Rennen wie möglich bestreiten. Man spürt: Lara Gut-Behrami ist auch nach 14 Jahren im Weltcup im Angriffsmodus.

An guten Tagen denkt sie sogar an Cortina

Auch, was die weitere Karriere betrifft. Sie fühle sich mit 31 Jahren fitter als mit 20. «Keine Ahnung, wie lange ich noch Ski fahre. Ein, zwei oder drei Jahre – ich spüre in dieser Frage keinen Druck», sagt sie.

Selbst die Winterspiele 2026 in Cortina sind wieder ein Thema. «An schlechten Tagen spüre ich die Strapazen und denke mir, ich mache in Zukunft lieber etwas anderes. An guten Tagen kann ich mir auch eine Teilnahme in Cortina vorstellen. Ich gehe dieses Thema mit grosser Gelassenheit an.»