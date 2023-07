Schweizermeisterschaften Leichathletik-SM: William Reais darf zwei Mal jubeln, die Kambundjis überzeugen An der Leichtathletik-Schweizermeisterschaften zeigen sich die Top-Athleten in Form für die anstehenden Weltmeisterschaften in Budapest, die Ende August auf dem Fahrplan stehen.

Gewann am Samstag schon über 100 Meter: William Reais. Davide Agosta / KEYSTONE/TI-PRESS

Zwei Mal krönte er sich am Wochenende in Bellinzona zum Schweizer Meister: Nachdem William Reais am Samstag über 100 Meter knapp vor Silvan Wicki und Timothé Mumenthaler triumphierte, gewann der 24-Jährige am Sonntag über 200 Meter klar und präsentierte sich in stabiler Form für die kommenden Weltmeisterschaften in Budapest Ende August.

Etwas Dusel hatte Jason Joseph im Vorlauf über 110 Meter Hürden. Der Basler kam mit dem falschen Fuss bei der ersten Hürde an und fiel zurück. Weil er aber noch rechtzeitig in seinen gewohnten Rhythmus fand, zog er trotzdem in den Finaldurchgang ein. Dort startete er ohne Probleme, lieferte sich ein starkes Rennen mit Simon Ehammer, welcher aber an der letzten Hürde stürzte. Schliesslich setzte sich Joseph in 13,16 Sekunden klar vor seiner Konkurrenz durch.

Über die 100 Meter Hürden der Frauen gewann wenig überraschend Ditaji Kambundji, die 21-Jährige lief in 12,72 Sekunden ins Ziel. Damit fehlte ihr bloss eine Zehntelsekunde auf den Schweizer Rekord (12,62), den Lisa Urech 2011 aufgestellt hatte.

Am Samstag stand in Bellinzona auch ihre grosse Schwester Mujinga Kambundji im Rampenlicht: Die Bernerin, die aufgrund einer Verletzung nicht wie gewünscht in die Saison gestartet war, holte sich in 11,05 Sekunden den Titel als Schweizermeisterin über 100 Meter.

Ehammer gewinnt in Paradedisziplin, Spitz rennt allen davon

Zehnkämpfer Simon Ehammer, der letzte Woche angekündigt hatte, an der WM nur im Weitsprung zu starten, holte sich in seiner Paradedisziplin wie erwartet die Goldmedaille. Zwar blieb er mit 8,03 Meter deutlich unter seinem Landesrekord von 8,45 Metern, zeigte sich mit seiner Form aber durchaus zufrieden.

Über die 400 Meter bei den Männern war spätestens nach den Vorläufen vom Samstag klar, dass sich Ricky Petrucciani und Lionel Spitz ein Duell um die Goldmedaille leisten werden. Schliesslich war es Spitz, der seinen Gegner deutlich in den Schatten stellte: Auf den letzten 50 Metern hatte der 22-Jährige eine Zeit unter 45 Sekunden und einen neuen Schweizer Rekord im Blick, verlor dann aber doch etwas an Substanz und überquerte die Ziellinie nach 45,25 Sekunden. Verfolger Petrucciani musste sich mit über einer Sekunde Rückstand auf dem zweiten Platz zufriedengeben.