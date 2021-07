Schwingen Es kommt zum Spitzenduell: Joel Wicki trifft am Innerschweizer Schwingfest im ersten Gang auf Samuel Giger Die Spitzenpaarungen am Innerschweizer Schwingfest versprechen Hochspannung: Im ersten Gang treffen am Sonntag die Favoriten Joel Wicki und Samuel Giger aufeinander.

Joel Wicki (links) belegt aktuell in der Jahreswertung Platz 2, direkt hinter Samuel Giger (rechts). Freshfocus/Keystone

(cza) Es ist vielleicht das beste Duell, dass der Schwingsport aktuell zu bieten hat: Joel Wicki und Samuel Giger treffen im ersten Gang beim Innerschweizer Schwingfest am kommenden Sonntag aufeinander. Der Luzerner und der Thurgauer sind die beiden grossen Figuren in dieser jungen Schwingsaison. Giger konnte bereits bei zwei Kranzfesten triumphieren. Wicki gelang vor einer Woche ein überzeugender Sieg beim stark besetzten Stoos-Schwinget in Ibach.

Nebst der Spitzenpaarung versprechen noch weitere Duelle Hochspannung. Sven Schurtenberger, der Stoss-Schlussgangverlierer, trifft auf den Berner Gast Kilian von Weissenfluh. Mike Müllestein auf den Nordostschweizer Roger Rychen, Marcel Bieri auf Curdin Orlik und Christian Schuler auf Andreas Döbeli.

Das Innerschweizer Schwingfest findet auf der Sportanlage Wintersried in Ibach statt. Zuschauer sind keine zugelassen. Tele 1 überträgt den Wettkampf am Sonntag, 4. Juli, in einer 10-stündigen Livesendung. Auf www.luzernerzeitung.ch halten wir sie mit einem Liveticker auf dem Laufenden.