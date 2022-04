Schwingen Joel Wicki gegen Christian Schuler zum Auftakt am Zuger Kantonalen Am Sonntag findet in Baar das Zuger Kantonalschwingfest statt. Nun sind die Spitzenpaarungen bekannt.

Greifen am Zuger Kantonalen zusammen: Joel Wicki (links) und Christian Schuler. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (26. Juni 2021)

Die beiden Topfavoriten Joel Wicki und Christian Schuler greifen im ersten Gang des Zuger Kantonalen am kommenden Sonntag in Baar zusammen. Die weiteren Spitzenpaarungen:

Müllenstein Mike *** Von Ah Benji *** Imhof Andi *** Waser Dominik ** Herger Matthias ** Suppiger Werner ** Riget Tobias ** Bucher Christian ** Ettlin Stefan ** Fankhauser Marco * *** Eidgenössischer Kranzschwinger ** Teilverbands- / Bergkranzschwinger

Mit dem Zuger Kantonalen wird die Schwingsaison nun so richtig dort lanciert. Am 8. Mai folgt das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Kerns, am 15. Mai das Schwyzer Kantonale in Muotathal, am 22. Mai das Urner Kantonale in Erstfeld und am 29. Mai das Luzerner Kantonale in Rothenburg. Saisonhöhepunkt ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) am 27. und 28. August in Pratteln.

Vor einem Jahr gewann Marcel Bieri das Zuger Kantonale. Im Schlussgang bezwang er den Schwyzer Christian Schuler. (rem)