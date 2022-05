Schwingen Kilchberg-Sieger Samuel Giger kommt nach Engelburg – ein Glücksfall für das Abendschwingfest des Stadtverbands Das regionale Schwingfest des Schwingerverbands St.Gallen und Umgebung am Samstagabend (ab 17 Uhr auf dem Sportplatz Engelburg) kann mit grossen Namen aufwarten. Neben Samuel Giger, dem derzeit wohl besten Schwinger, treten auch Werner Schlegel und weitere Hochkaräter in Engelburg an.

Die Agenda meinte es gut mit dem Abendschwinget: Topschwinger Samuel Giger nimmt in Engelburg teil. Bild: Reto Martin

Wie kommt es, dass mit Samuel Giger der derzeit wohl beste Schwinger als Gast beim vergleichsweise kleine Regionalfest in Engelburg antritt? «Da ist auch ein bisschen Glück dabei», sagt Medienchef Tobias Scheiwiller. Denn an diesem Wochenende finde kein anderes Schwingfest mit Kranzabgabe statt, welches das Fest in Engelburg konkurriere, so Schweiwiller. Und so hat sich mit Giger auch der derzeit beste Schwinger und Kronfavorit auf den Königstitel am Eidgenössischen Schwingfest Ende Saison in Pratteln für Engelburg angemeldet.

Favorit Giger, Herausforderer Schlegel

Auf dem Papier ist der einzige Eidgenosse Giger in Engelburg der eindeutige Favorit. Der Königsanwärter vom Schwingklub am Ottenberg startete überzeugend in die Saison. Er gewann das stark besetzte rheintaloberländische Verbandsschwingfest ebenso wie das Thurgauer und das Schaffhauser Frühjahrschwinget. Das erste Kranzfest in der Nordostschweiz, das Thurgauer Kantonale, entschied er ebenfalls für sich. Dabei bezwang er im Schlussgang auch seinen vermutlich stärksten Herausforderer in Engelburg, den Toggenburger Werner Schlegel. Der 19-jährige Sennenschwinger rang Giger im zweiten Gang noch einen Gestellten ab, musste sich im Schlussgang aber geschlagen geben. Schlegel startete ebenfalls stark in die Saison. Er gewann das Toggenburger Verbandsfest in Magdenau.

Am Thurgauer Kantonalfest in Müllheim trafen Samuel Giger (links) und Werner Schlegel gleich zweimal aufeinander. Bild: Reto Martin

Wem gelingt eine Überraschung?

Gefordert werden dürften die beiden vor allem von den Teilverbandskranzern. Aus den Reihen, des starken Thurgauer Verbands sind dies Silvio Oettli, der Co-Sieger des Thurgauer Frühjahrsschwingens, Janic Voggensperger, der am Thurgauer Kantonalen mit dem zweiten Rang von sich reden machte, und This Kolb. Aus dem Zürcher Verband tritt Shane Dändliker an, er triumphierte diesen Frühling am Gibelschwinget. Den Sieg im Kanton St.Gallen zu halten versuchen neben Werner Schlegel die weiteren Toggenburger Ramon Baumgartner und Pascal Heierli, aus dem St.Galler Oberland Marco Good sowie vom organisierenden Schwingerverband St.Gallen und Umgebung Lars Geisser.

Der organisierende Stadtverband stellt mit dem Routinier Fabian Rüegg sowie den beiden aufstrebenden Jungen Andy Signer und Cédric Lenherr weitere ambitionierte Schwinger. Für die Anwärter für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln sind gute Resultate an kleineren Festen wichtig, um ins Gespräch für eine allfällige Selektion zu kommen. Für die Gaiserwalder Brüder Jonas und Cédric Lenherr gibt es in Engelburg gar ein Heimfest.

220 Nachwuchsschwinger

Während des Tages messen sich die 220 angemeldeten Nachwuchsschwinger aus den Kantonen St.Gallen, Zürich und Thurgau im Sägemehl. Sie kämpfen dabei in vier Alterskategorien um den Tagessieg. Die jüngsten Teilnehmer sind acht Jahre alt, die ältesten Nachwuchsschwinger sind 15- jährig.