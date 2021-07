Schwingen Joel Wicki tritt nicht zum Brünig Schwinget an Joel Wicki muss das Comeback nach seiner Verletzung am Ellbogen verschieben. Seine Teilnahme am Brünigschwinget hat er kurzfristig abgesagt.

Joel Wicki, im Bild beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest, wo er sich eine Verletzung zuzog, mit seinem Trainer Daniel Hüsler. Marc Schumacher / freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021)

Die Absage des Schwingers bestätigte sein Betreuer und Trainer Daniel Hüsler gegenüber PilatusToday. Wicki habe beim Training festgestellt, dass er noch nicht zu 100 Prozent fit sei. Hätte Wicki am Brünigschwinget dieses Wochenende teilgenommen, wäre er im Anschwingen auf Schwingerkönig Kilian Wenger getroffen. Geplant ist nun, dass er am Berner Kantonalen in zwei Wochen wieder ins Sägemehl steigt. Aber: «Der Fokus liegt nun auf dem Kilchberger-Schwinget», sagte Hüsler weiter. Dieses findet am 25. September statt.

Der Sörenberger hatte sich am ISAF eine Sehnen-Verletzung im Ellbogenbereich zugezogen. (red)