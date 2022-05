Schwingen Topfavorit Samuel Giger lässt in Engelburg nichts anbrennen und gewinnt alle Gänge Der Thurgauer Spitzenschwinger triumphiert am Abendschwinget des Stadtverbands St.Gallen auf dem Sportplatz Engelburg. Vorentscheidend ist der Sieg im vierten Gang gegen Co-Kilchberg-Sieger Damian Ott.

Souverän: Samuel Giger lässt sich nach seinem Sieg in Engelburg feiern. Bild: Benjamin Manser

Der favorisierte Thurgauer Samuel Giger setzte sich im Schlussgang nach 39 Sekunden mit Kurz gegen den Zürcher Nicola Wey durch. Giger zeigte sich den ganzen Abend in blendender Verfassung und besiegte alle Gegner. Im vierten Gang mit Damian Ott auch den Schwinger, der ihn im vergangenen Jahr im Schlussgang des Bergfests am Schwarzsee besiegte. Ott, der seine übrigen fünf Kämpfe siegreich gestaltete, klassierte sich am Ende auf dem zweiten Rang.

Schlegel musste sich abmelden

Am Samstagabend ab 17 Uhr verfolgten rund 1879 Zuschauer bei frühsommerlichen Bedingungen das traditionelle Abendschwinget des Stadtverbands St.Gallen auf dem Sportplatz Engelburg. Die Aktiven zeigten den zahlreichen Besuchern attraktive und hochstehende Schwingerkost. Bei einigen Paarungen spürte der aufmerksame Zuschauer, dass in diesem Jahr ein Eidgenössisches Schwingfest stattfinden wird. Die Schwinger aus allen St.Galler Unterverbänden sowie sämtlichen Kantonen des Nordostschweizerischen Schwingerverbandes versuchten den Favoriten Giger zu fordern.

Samuel Giger entschied die Begegnung der beiden Kilchberg-Sieger gegen Damian Ott für sich. Bild: Benjamin Manser

Nach der krankheitsbedingten Abmeldung von Werner Schlegel waren seine nominell stärksten Herausforderer der nachgemeldete Co-Sieger des Kilchberger Schwingets 2021, Damian Ott, und der Appenzeller Eidgenosse Martin Herrsche. Das OK, bestehend aus dem Schwingerverband St.Gallen und Umgebung und dem Feuerwehrverein Engelburg, bot den Aktiv- und Nachwuchsschwingern tadellose Voraussetzungen.

Starke Leistungen des Stadtverbands

Die Schwinger des organisierenden Schwingerverbands der Stadt St.Gallen und Umgebung wussten mehrheitlich zu überzeugen. So klassierten sich die beiden Mörschwiler Fabian Rüegg (3c) und Lars Geisser (3e) im dritten Rang. Der junge Wittenbacher Andy Signer zeigte sich ebenfalls von seiner besten Seite und klassierte sich im Rang 5b.

Die Schlussrangliste von Engelburg. esv.ch

Grosser Buebeschwinget

Rund 200 Nachwuchsschwinger aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Zürich zeigten tagsüber bei sommerlichen Wetterbedingungen ihr Können. Sie schwangen in vier Kategorien um den Tagessieg. Die jeweiligen Kategoriensieger sind: Kobler Lars (Jahrgang 2013/2014), Böhi Severin (Jahrgang 2011/2012), Rhyner Lorin (Jahrgang 2009/2010) und Siegenthaler Yanick (Jahrgang 2007/2008)