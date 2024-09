Schwingen «Wenn es nicht reicht, war man zu wenig gut» – Matthias Aeschbacher hat seine Schlussgang-Niederlage am ESAF verdaut Spitzenschwinger Matthias Aeschbacher hat seine Schlussgang-Niederlage am Eidgenössischen verdaut. Beim Bergklassiker auf dem Stoos könnte es zur Revanche gegen Schwingerkönig Joel Wicki kommen.

Matthias Aeschbacher wird beim Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln von Joel Wicki (oben) im Sägemehl versenkt. Bild: Keystone

Es ist der Kampf seines Lebens. Einer, der innert Sekundenbruchteile alles auf den Kopf stellen kann. Einer, der dank Prämien und Sponsoren millionenschwer wiegt. Einer, der entscheidet, ob man im Lande plötzlich als König bezeichnet wird. All diese Dinge sind Matthias Aeschbacher bewusst, als er am 28. August des vergangenen Jahres vor dem Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfests die Hand seines Kontrahenten schüttelt. Doch er kann es ausblenden. Auch, dass 50’900 Zuschauern in der Arena in Pratteln frenetisch den Sägemehl-Giganten zujubeln und 873’000 Personen gebannt vor dem TV-Bildschirm mitfiebern.

Der 31-jährige Emmentaler lanciert eine Attacke nach der anderen und bringt Joel Wicki mächtig ins Wanken, hat ihn am Rande einer Niederlage. «Es hätte nicht weniger fehlen können. Doch wenn man die Chancen nicht nützt, dann rächt sich das früher oder später», analysiert Aeschbacher über neun Monate nach dem denkwürdigen Anlass das Geschehene nüchtern, während er seinen Kaffee schlürft. Nach über 12 Minuten wird er vom Innerschweizer im Sägemehl versenkt.

Revanche auf dem Stoos?

Die Enttäuschung über die verpassten Möglichkeiten ist riesig, doch Aeschbacher gelingt es, diese rasch zu verarbeiten. «Wenn es nicht reicht, dann war man zu wenig gut. So einfach ist das. Deshalb muss ich noch härter an mir arbeiten.» In 810 Tagen steigt das nächste Eidgenössische im Glarnerland. Das Fernziel hat er bereits im Visier.

Zunächst warten jedoch andere Anlässe, denen er seinen Stempel aufdrücken möchte. So beispielsweise an diesem Wochenende. Auf dem Stoos steht das erste Bergfest dieser Saison auf dem Programm. Im Vorjahr konnten die Berner in allen Bergklassikern, in denen sie antreten durften (vier von sechs), reüssieren. Zusätzliche Brisanz erhält der Anlass hoch über dem Vierwaldstättersee, weil es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Aeschbacher und Wicki seit dem fesselnden Schlussgang kommen könnte.

Den Königstitel hat er nur haarscharf verpasst. Bild: Keystone

«Das wäre für mich keine Revanchepaarung. Natürlich wird das von allen anderen so aufgenommen. Aber wenn ich mir solche Gedanken machen würde, dann würde mir der Fokus fehlen», meint der Emmentaler. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass in den bisherigen Duellen zwischen den beiden Wicki klar die Nase vorne hatte. Erst zweimal konnte der 31-Jährige den König bodigen. Diese Siege liegen allerdings acht, beziehungsweise neun Jahre zurück. Ansonsten musste er sieben Niederlagen und ein Remis hinnehmen. «Er ist halt einfach auch ein sehr guter Schwinger», so der 80-fache Kranzgewinner lachend.

Teamkollege Staudenmann dominiert das Geschehen

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Schlussgangteilnehmer von Pratteln «einigermassen» zufrieden. In drei Kranzfesten steht er zweimal im Schlussgang und beendet das Fest einmal als Vierter. Noch fehlt allerdings ein Festsieg. Anders bei Fabian Staudenmann, dem Mann der Stunde. Ende Mai schnappte sich der 23-jährige Berner im dritten Kranzfest seinen dritten Sieg und fügte Schwingerkönig Wicki die erste Saisonniederlage zu. «In diesem Jahr läuft es über ihn», zeigt sich Aeschbacher beeindruckt.

Fabian Staudenmann ist aktuell der Mann der Stunde. Bild: Keystone

Obwohl Aeschbacher seinen bisher 13 Festsiegen keinen weiteren beifügen konnte, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Seine Planung ist auf das Saisonhighlight, das Unspunnen in Interlaken, ausgerichtet. Es steigt alle sechs Jahre und zählt neben dem Eidgenössischen und dem Kilchberg zu den wichtigsten Anlässen im Schwingsport. «In der ersten Phase habe ich eher zu viel trainiert. Ich hoffe nun, dass sich das am Ende des Sommers auszahlt.»

Eine Anschaffung, die sich in seinen Augen nicht bezahlt machen würde, wäre der Videobeweis im Schwingsport. Und das, obwohl der Siegerschwung von Wicki beim Eidgenössischen aufgrund des fehlenden Griffs an den Zwilchhosen seinen Makel hatte. «Das hätte noch lange nicht bedeutet, dass ich danach siegreich gewesen wäre. Ich habe meine Chancen zuvor vergeben. Deswegen habe ich keine Mühe damit.» Grundsätzlich ist der Maurer gegen eine Einführung des VAR. Wenn, dann solle auf allen Plätzen gefilmt werden.

Christian Stucki (2013) und Joel Wicki (2019) haben sich nach dem verlorenen Schlussgang am Eidgenössischen das königliche Eichenlaub später doch noch aufsetzen lassen. Etwas, von dem auch Matthias Aeschbacher träumt.