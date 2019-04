Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug gibt es ein Schwinger-Sammelalbum Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug lancieren Michèle und Patrick Gut aus Stans ein Schwinger-Sammelalbum. «Der Schwingerkönig» erscheint nach 2010 und 2016 zum dritten Mal.

Harry Knüsel, Schwingerkönig 1986, Eidgenosse Benji von Ah, Projektleiter Patrick Gut, der amtierende Schwingerkönig Matthias Glarner, Projektleiterin Michèle Gut und Eidgenosse Roger Rychen. (Bild: PD)

(ca/pd.) 350 Bilder braucht es, um den 64-seitigen «Schwingerkönig» zu komplettieren. Darunter sind auch 204 Schwinger aller fünf Teilverbände, die für die Teilnahme am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug (23. – 25. August) in Frage kommen. Als Fotograf stand Tobias Meyer, Verbandsfotograf des Innerschweizer Schwingerverbandes, im Einsatz. Nebst den Schwingern soll das Album auch Wissen und Hintergrundinfos zum Schwingsport vermitteln, heisst es in einer Medienmitteilung der Projektleiter Michèle und Patrick Gut vom Stanser Guetli-Shop, die auch schon die Ausgabe 2016 geleitet haben.

Insgesamt werden 230'000 Alben und 14 Millionen Sticker (2,8 Millionen Päckchen) produziert. Co-Herausgeberin ist die Schwingerzeitung «Schlussgang» mit Sitz in Luzern. Das «Schwingerkönig»-Album kostet 3,90 Franken, ein Päckchen mit 5 Stickern 1 Franken. Erhältlich sind sie ab Donnerstag schweizweit in über 2000 Verkaufsstellen, so zum Beispiel an Kiosken und Tankstellen. Die Bilder sind bis Ende September im Verkauf.

Weitere Infos unter www.derschwingerkoenig.ch