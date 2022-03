Partnerschaft FC Luzern/SC Kriens Knatsch mit FCL? SCK-Boss Werner Baumgartner schmerzt Abubakars Umweg Asumah Abubakar ist mit einem Jahr Verspätung doch beim FC Luzern gelandet. Via FC Lugano kehrte er in die Innerschweiz zurück. Vom Partnerklub SC Kriens hatte das regionale Fussball-Aushängeschild den jetzigen FCL-Topstürmer nicht verpflichtet.

Werner Baumgartner ist ein Präsident, der seine Meinung gezielt kundtut. So geschehen letzte Woche im «Anzeiger Luzern», wo der Klubchef des SC Kriens in einem Interview Stellung bezog zum FCL-Neuzugang Asumah Abubakar. Der 24-jährige Stürmer war bekanntlich im Januar 2021 vom SCK zum FC Lugano transferiert worden.

Werner Baumgartner führt den Sportclub Kriens bereits seit neun Jahren. Hier posiert der Präsident für den Fotografen auf der Tribüne im Kleinfeld-Stadion. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 18. September 2019)

Nur zwölf Monate später zahlte der Krienser Nachbar- und Partnerverein FC Luzern für den laufstarken und technisch versierten Angreifer rund fünfmal mehr, als er noch im Kleinfeld gekostet hätte. Kolportiert wird eine Ablöse von 500 000 Franken. Baumgartner gibt zu, dass ihm der Umweg in Abubakars Karriere wehgetan hat. Der Journalist fragte nach: Läuft die Zusammenarbeit mit dem SCK ungenügend, da der Transfer nicht direkt möglich war, oder hatte der FCL Abubakar vor einem Jahr einfach noch nicht auf dem Radar? Baumgartner sprach Klartext:

«Natürlich hatten sie ihn auf dem Radar. Er hat bei uns so gut gespielt, da hatte ihn die ganze Schweiz auf dem Radar. Der FCL hatte damals aber noch andere Pläne. Meinungen kann man ändern, aber sicher schmerzt es, dass dieses Geld nicht in der Innerschweiz geblieben ist.»

Auf unsere Anfrage wollte sich Baumgartner nicht noch einmal zum Fall «Abu» äussern. Angesprochen auf die Kooperation mit Luzern sagte der Präsident des abgeschlagenen Challenge-League-Letzten:

«Wir müssen vor der eigenen Türe wischen. Im Nachwuchs haben wir in der Zusammenarbeit mit dem FCL beim Team Innerschweiz sicher noch viel Potenzial, mein Verhältnis zur Führung ist gut, Gespräche finden statt.»

Die FCL-Stürmer Asumah Abubakar (rechts) und Marko Kvasina bejubeln die 1:0-Führung gegen Tabellenschlusslicht Lausanne-Sport. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lausanne, 27. Februar 2022)

Übrigens: Asumah Abubakar hat in seinen ersten sechs Ligaspielen für Luzern drei Tore erzielt. Zu den Siegen gegen Sion (1:0) und in Lausanne (2:1) schoss er alle Treffer. Der Mann aus Ghana mit portugiesischem Pass ist bereits ein Leistungsträger der Mannschaft von Mario Frick – und der grosse Hoffnungsträger für den Ligaerhalt.

Am Samstag (18 Uhr) tritt der neuntplatzierte FCL beim Noch-Meister Young Boys in Bern an. Der SCK empfängt gleichzeitig den FC Thun.