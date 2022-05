FUSSBALL Die Krienser wollen Meyrin noch überholen Das drittletzte Spiel des SC Kriens in der Challenge League steht heute (19.30, Kleinfeld) auf dem Programm: Der SCK empfängt den viertplatzierten FC Vaduz.

Krienser Torjubel heute im Kleinfeld (links Marijan Urtic, rechts Liridon Mulaj)? Bild: Pius Amrein (Kriens, 28. August 2021)

Noch drei Partien also, dann verabschiedet sich der SC Kriens aus der zweithöchsten Liga der Schweiz, dann verabschiedet sich auch René van Eck in Richtung Heimat Holland. Der SCK-Trainer muss nicht lange überlegen, wenn er nach seinem Wunsch für die letzten drei Spiele heute daheim gegen Vaduz, am Samstag in Yverdon und eine Woche später (20.15) in Kriens gegen Winterthur gefragt wird. «Neun Punkte», sagt Van Eck.

«Wunschdenken» sagt man dem wohl, und Van Eck dürfte sich im Klaren darüber sein, dass neun Punkte nicht zu realisieren sein werden. Im Klartext: Die Krienser und ihr bald abtretender Trainer wären auch schon mit zwei Punkten aus drei Spielen zufrieden. Wieso das? «Wir möchten diesen Negativrekord von Kriens fernhalten», erklärt Van Eck.

Van Eck möchte schon heute einen Sieg

Es war 2006, als der FC Meyrin mit nur 14 Punkten aus 34 Spielen aus der Challenge League verschwand. Kriens hat zwei Spiele mehr zur Verfügung, zur Zeit aber erst 13 Punkte geholt.

Die Rechnung lautet so: Meyrin hatte im Durchschnitt 0,41 Punkte pro Spiel geholt. Kriens gewann bisher 0,39 Punkte pro Spiel. Holt der SCK nur noch einen Punkt, dann bleibt er auf dem Schnitt von 0,39 sitzen; bei zwei gewonnenen Punkten steigt er aufgerundet auf 0,42 (exakt 0,416/Meyrin: 0,412). Wenn Kriens noch einen Sieg landet, dann ist die Sache sowieso geritzt (0,44). Kriens will unbedingt, dass dieser «Zonk» nicht ins Kleinfeld wandert. «Wir haben noch drei Möglichkeiten», sagt Coach Van Eck, «am besten erledigen wir das mit einem Sieg, am besten zu Hause, und am Besten gleich am Dienstag gegen Vaduz.»

Kriens war zuletzt in Vaduz ganz nahe am Sieg

«Wer in einem Spiel am wenigsten Fehler macht, gewinnt», sagt Van Eck und relativiert sogleich, «…oder holt mindestens einen Punkt.» Dann haben die Krienser in den bisherigen drei Saisonpartien gegen Vaduz zu viele Fehler gemacht: Alle drei Spiele gingen verloren. In der Vorrunde 1:4 und 1:3 (Vaduz wurde damals noch vom aktuellen FCL-Trainer Mario Frick gecoacht), in der Rückrunde 2:3. Ebendieses letzte Spiel war aber sehr umstritten. Kriens war im März durch zwei Tore von Helios Sessolo (fehlt diesmal wegen einer Kreuzbandoperation) in Führung gegangen und verlor trotzdem noch.

Für die Krienser Fussballer geht es nun wirklich darum, den Verein ehrenvoll aus der Challenge League zu verabschieden, ebenso ehrenvoll den Trainer und zum Teil ja auch sich selber: Am besten gleich heute schon damit anfangen.