Tennis Seedorfer spielen um den Aufstieg Die 1.-Liga-Männer des RTC Seedorf qualifizieren sich für die Aufstiegsrunden. Auch andere Teams sind erfolgreich unterwegs.

Die Männer (von links); hinten: Marino Tramonti, Marius Ludwig, Sacha Niederberger, Michael Blum, Marc Vollenweider, Tom Wyrsch. Vorne: Robert Werder, Jan Jauch, Simon Kness, Fabrice Dal Farra. Bild: PD

Vergangenes Wochenende ging die Interclubsaison in die dritte Runde, was zugleich die letzte Gruppenrunde für einige Teams bedeutete. Für zwei Teams des RTC Seedorf ist der Einzug in die Aufstiegsspiele bereits Realität geworden, zwei Mannschaften müssen sich derweil auf die Abstiegsspiele vorbereiten. Man darf bezüglich der bevorstehenden Auf- und Abstiegsrunden sowie weiteren Gruppenspielen äusserst gespannt sein. Zugleich startete ein Mädchenteam in den Junioreninterclub.

2.-Liga-Frauen 30+ sind Tabellenleader

Die 1.-Liga-Männer mit Captain Fabrice Dal Farra konnten dank einem starken 5:4-Sieg den Einzug in die Aufstiegsrunden definitiv realisieren. Die 3.-Liga-Männer rund um Joel Zimmermann sind ebenfalls auf gutem Weg in die Aufstiegsrunden; sie siegten mit 6:3 gegen Giswil. Ebenso erfolgreich waren am vergangenen Wochenende die 2.-Liga-Frauen der Alterskategorie 30+, die sich als Tabellenleader ein Ticket für die Aufstiegsspiele ergattern konnten. Weniger erfolgreich lief es für die 2.-Liga-Männer 35+ und die Senioren der 2. Liga, die sich aufgrund einer Niederlage in der letzten Gruppenrunde nun auf die Abstiegsspiele vorzubereiten haben. Die Jungsenioren treffen anlässlich eines Abstiegsderbys auf die Akteure des TC Dätwyler. Die 2. Liga-Aktivfrauen konnten trotz einer 2:4-Niederlage wichtige Punkte gegen die Tabellenführenden aus Dagmersellen sammeln. Das neu gegründete Mädchenteam – vertreten durch Catrina Deplazes und Felicia Senn – verlor seine erste Begegnung trotz einer beeindruckenden Leistung mit 1:2.