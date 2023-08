Segeln Chamer Segler halten sich wacker Der Segelclub Cham hält sich auch nach Act 3 in der Super League trotz garstiger Bedingungen weiterhin im Mittelfeld.

Die Seglerinnen und Segler vom Segelclub Cham sind die einzigen Vertreter der Zentralschweiz in der höchsten Klasse der Swiss Sailing League. Obwohl das Niveau bei den 14 Klubmannschaften immer höher liegt und die besten Teams mittlerweile von Profiseglern geführt werden, schlägt sich die Chamer Crew auch diese Saison wacker.

Der Segelclub Cham will den Anschluss zur nationalen Spitze halten. Bild: Claudia Somm/zvg (Kreuzlingen, 27. 8. 2023)

Am Wochenende wurde in Kreuzlingen auf dem Bodensee die dritte Runde bei garstigen Verhältnissen ausgetragen. Bei Dauerregen, aber immerhin zeitweise auffrischendem Wind konnten am Samstag zwei Rennen ausgetragen werden. Der Auftakt am Sonntag verlief besser, bereits am Vormittag gab es zwei Rennen. Dann war aber Schluss, der Wind verabschiedete sich endgültig.

Noch sind grosse Verschiebungen möglich

Die Chamer Crew mit Skipper Philippe Erni, Laura Gautschi, Manuel Herbst und Lukas Bühler konnte sich nach einem mässigen Auftakt mit respektablen Klassierungen im Mittelfeld behaupten. «Wir hatten im ersten Lauf tatsächlich einen schlechten Start, weil der Wind plötzlich nachliess», meinte Skipper Philippe Erni. «Wir haben uns aber wieder aufgerappelt und waren bei den nächsten Rennen immer in Tuchfühlung. Schade ist einfach, dass es nicht mehr Wettfahrten gab, wir hatten doch erwartet, dass die Regenfronten auch mehr Wind mitbringen würden.»

Zimmerli gewinnt Sprintregatta auf dem Vierwaldstättersee Die Night Challenge ist die einzige Nachtregatta auf dem Vierwaldstättersee. Um 20 Uhr wird in Brunnen gestartet, die Jachten sollen während der Nacht den weiten Weg nach Stansstad und zurück segeln. Daraus wurde dieses Jahr allerdings nichts. Weil sehr starke Regenfälle und Gewitter vorausgesagt wurden, entschloss sich die Regattaleitung, nur eine Sprintregatta bis zu den beiden Nasen durchzuführen. «Einerseits wollten wir den Segelcrews, die vom ganzen See angereist waren, etwas bieten, andererseits war das Risiko, die ganze Strecke zu segeln, einfach zu gross», erklärte der Sicherheitsverantwortliche Lucas Schürmann. Vom prognostizierten Starkregen war dann aber noch nichts zu spüren, als die 30 Jachten am Samstag bei leichtem Wind vor der Fallenbachwerft im Gersauer Becken ins Abendrot starteten. Gleich zwei Crews vom Regattaverein Brunnen setzten sich leicht ab. Die Jacht Segelwert von Andreas Zimmerli übernahm die Führung – gefolgt von der Nessi-Crew mit Skipper Pascal Marty. Die beiden liessen sich nicht mehr einholen und passierten in dieser Reihenfolge das Ziel. Irene Erni vom Segelklub Meggen gewann in der Racer Klasse 2, der Luzerner Herbert Hösli sicherte sich den Sieg bei den Cruisern. Bereits kurz nach 23 Uhr passierten die letzten Jachten das Ziel und konnten auch noch trocken den Heimathafen erreichen. Die Resultate finden Sie hier.

Die wenigen Rennen haben auch dazu geführt, dass die Teams im Klassement sehr eng beieinander stehen und dass beim Saisonfinale Ende September in Neuenburg noch grosse Verschiebungen möglich sind. «Wir hoffen einfach, dass es möglichst viele Läufe geben wird, wir sind voll motiviert und werden unser Bestes geben», sagte Erni. Ein kleines Polster gegen den Abstieg haben sich die Chamer in Kreuzlingen bereits zugelegt.