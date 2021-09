QHL-Handball Seit er Basel trainiert, klingelt das Telefon: Ike Cotrina trifft beim Spiel gegen Kriens-Luzern auf alte Bekannte Ike Cotrina ist im Zentralschweizer Handball ein bekanntes Gesicht. Am Samstag gastiert er mit dem RTV Basel beim HC Kriens-Luzern.

Vicente «Ike» Cotrina Cabal hat Respekt vor Kriens-Luzern. Juri Junkov

Vor der Saison verteilte Vicente «Ike» Cotrina Cabal der Mannschaft des RTV Basel einen Fragebogen. Unter anderem bat er sie um die Einschätzung der Konkurrenz. Das Ergebnis war deutlich: «Meine Spieler erwarten Kriens-Luzern in diesem Jahr als stärkstes Team der Schweiz», erzählt der 39-jährige Spanier, der im Sommer die Nachfolge von Trainer Darijo Bagaric antrat. Wenn die Basler am Samstag in Kriens (18 Uhr, Krauerhalle) gastieren, kommt es allerdings zu einem Duell auf Augenhöhe, zumindest was die Position in der Tabelle betrifft. Denn sowohl die Basler (drei Niederlagen), als auch die Luzerner (zwei) haben noch keine Punkte auf dem Konto.

Während dies im Fall von Kriens-Luzern überraschend kommt, befindet sich Basel etwa dort, wo es zu erwarten war. Der letztjährige Achtplatzierte zählt erneut zu jenen Teams, die in erster Linie dem Abstiegsgespenst entfliehen wollen. Mittelfristig allerdings hegt man grosse Ziele, im Rahmen des Projekts «peRspekTiVe 2029» will der Verein bis zum 150-Jahr-Jubiläum in die erweiterte Spitze der QHL vorstossen. Cotrina selbst besitzt vorderhand einen Zweijahresvertrag. «Geplant ist ein Aufbau, der junge Spieler miteinbezieht. Wir möchten die Beziehung mit den Vereinen aus der Region verbessern, Talente sollen nicht mehr zu anderen Klubs wechseln», erklärt er.

Er musste lernen, schneller Lösungen zu finden

Der Anruf aus Basel kam für Cotrina überraschend, schliesslich hatte er nach seinem Wechsel aus Spanien im Jahr 2016 vor allem Frauen trainiert. Zwei Jahre coachte er den BSV Stans in der SPL 2, danach wechselte er für ein Jahr in die SPL 1 zu GC Amicitia Zürich, ehe er 2020 zu den Spono Eagles zog. Dort wurde er nach wenigen Monaten entlassen, weil die Zusammenarbeit mit Sportchef und Assistenztrainer Mirco Stadelmann nicht funktionierte. «Für mich ist das ein wichtiger Schritt in meiner Karriere», sagt Cotrina zu seinem ersten Engagement auf höchster Schweizer Männerstufe, und mit einem Schmunzeln fügt er an: «Vorher erhielt ich kaum Anrufe von Spielervermittlern oder Journalisten. Das hat sich nun deutlich verändert.»

Cotrina, der in Stans wohnt, hat sich mittlerweile an die hiesigen Gepflogenheiten angepasst. «In Spanien steht Handball an erster Stelle. Egal, ob als Beruf oder Hobby – im Training war immer das ganze Team.» In der Schweiz allerdings wurde er von Beginn weg mit Absenzen konfrontiert. «Also musste ich lernen, im Training schneller Lösungen zu finden.» In Basel ist die Trainingspräsenz derzeit ebenfalls sehr bescheiden, das liegt aber vor allem am verletzten Personal. Das Mittagstraining am Donnerstag hat Cotrina gestrichen, weil ihm nur drei (!) Feldspieler und ein Torhüter zur Verfügung standen. Damit plagen ihn ähnliche Sorgen wie HCKL-Trainer Goran Perkovac, der ebenfalls zahlreiche Absenzen zu beklagen hat.

Cotrinas Vergangenheit im Krienser Staff

Perkovac bezeichnet er dabei als guten Kollegen, in der Saison 2018/19 wirkte er sogar im Staff des HC Kriens-Luzern mit. «Ich stellte die Videos der Gegner zusammen und präsentierte sie im Training.» Seit sie Gegner seien, würden sie etwas weniger miteinander reden, «vor kurzem half ich Goran aber bei der Beschaffung der Videos von Benfica Lissabon», erklärt Cotrina mit Bezug auf den Europacup-Gegner der Krienser. Am Samstag wird sein Team als Aussenseiter antreten, kampflos wird sich Basel aber nicht geschlagen geben: «Wir haben die Möglichkeit, ein unangenehmer Gegner zu sein.»