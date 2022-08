Mega-EM in München Kein Glück am Geburtstag und Ärger mit Corona Kein Traumstart für den Schweizer Sport. Drei Medaillenhoffnungen vermissen zum Auftakt der European Championships das Wettkampfglück.

Fast wie einst E.T. - keine flog so elegant wie Nikita Ducarroz durch den Münchner Himmel. AP

An Multisport-Anlässen wie den Olympischen Spielen können Erfolgserlebnisse gleich zu Beginn eine Disziplinen übergreifende Euphorie auslösen. Diese Chance hat der Schweizer Sport an den Europameisterschaften in je nach Leseart neun oder – wenn man die unterschiedlichen Radsport-Sparten Strasse, Bahn, Mountainbike und BMX-Freestyle einzeln betrachtet – zwölf Sportarten in München verpasst. Die hoffnungsvollen Geschichten ohne Happy End schrieben an den ersten beiden Wettkampftagen die Frauen.

Stürze, Corona und zu wenig Unterstützung

Gleich drei heisse Medaillenanwärterinnen mussten am Freitag ihre Ambitionen begraben – aus unterschiedlichen Gründen. Dramatisch scheiterte die BMX-Freestylerin Nikita Ducarroz. Die in den USA wohnhafte Olympiadritte stürzte in ihrem einminütigen ersten Finallauf beim allerletzten Move vier Sekunden vor Ablauf der Zeit. Der gezeigte Run wäre wohl eine Medaille wert gewesen. Selbst mit dem Sturz klassierte sich die Schweizerin mit Wurzeln in Genf auf dem fünften Platz.

Auch der zweite Durchgang brachte ihr am 26. Geburtstag kein Glück. «Ich ging volles Risiko, auch weil das Niveau an dieser EM sehr hoch war», sagte die in North Carolina lebende Ducarroz. Neben ihr spürte selbst die britische Olympiasiegerin Charlotte Worthington den Druck der jungen Fahrerinnen. Auch sie stürzte in beiden Läufen.

Mit der erst 16-jährigen Tschechin Iveta Miculycova jubelte eine krasse Aussenseiterin. «Auf dieses Podest hätte ich definitiv nicht getippt», sagte Nikita Ducarroz, die trotz Enttäuschung ihr herzliches Lachen schnell wieder fand. «Schliesslich erlebte ich 2021 ein beinahe perfektes Jahr». Neben Olympia-Bronze gab es WM-Silber und EM-Gold.

BMX als Therapie gegen Panikattacken

Und die nächste Chance folgt bereits im November. In Abu Dhabi findet die WM in dieser jüngsten olympischen Disziplin statt. «Und dieses Scheitern motiviert mich, nach Hause zu reisen und noch härter zu arbeiten», sagte Ducarroz im besten Stil der amerikanischen Sportmentalität.

Auch ihre Geschichte, die in Tokio publik wurde, passt in das pathetische Bild. BMX fahren ist für die 26-Jährige Therapie gegen langjährige Panikattacken. Diese hat sie zwar nicht ganz überwunden, aber sobald sie auf dem Rad sitzt, öffnet sich ihr eine neue, angstfreie Welt. Da sind Stürze oder eine sportliche Enttäuschung ohnehin nebensächlich.

Starke Leistung auf dem Velo, aber zu wenig Support

Wie Nikita Ducarroz als Titelverteidigerin an den Start ging die nur einen Monat jüngere Triathletin Julie Derron. Der Schützling von Erfolgscoach Brett Sutton steht medial im Schatten von Nicola Spirig und Daniela Ryf, sorgt aber sportlich längst für beachtliche Resultate, etwa mit ihrem EM-Titel vor Jahresfrist.

Auch in München zeigte sich die Zürcherin sehr präsent. Auf der Velostrecke war sie die stärkste Athletin, erhielt aber von den Konkurrentinnen wenig Unterstützung. So schloss eine grössere Gruppe kurz vor dem Wechsel auf die ausserordentlich coupierte Laufstrecke auf. Dort verlor Derron rund eine Minute auf die Stärksten. So blieb als geringer Lohn einer engagierten Leistung Rang 6.

Gar nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen kann derweil Vorzeige-Ruderin Jeannine Gmelin. Nach starker Leistung am Donnerstag im Vorlauf setzte sie gestern das Coronavirus ausser Gefecht.