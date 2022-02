Serie A Trifft im ersten Spiel für Juventus: Denis Zakaria mit einem Traumeinstand Beim 2:0 über Hellas Verona zeigt der Schweizer Nationalspieler eine überzeugende Leistung ist erst noch Torschütze. Ebenfalls getroffen hat mit Dusan Vlahovic ein weiterer Juve-Debütant.

Denis Zakaria (rechts) jubelt gemeinsam mit Dusan Vlahovic. Alessandro Di Marco / EPA

Sensationelles erstes Spiel für Denis Zakaria für Juventus. Der Schweizer Nationalspieler erzielt in seinem ersten Serie-A-Spiel sogleich das erste Tor. Juventus siegte gegen Hellas Verona mit 2:0.

Zakaria stand nach seinem Transfer von Gladbach nach Turin sogleich als halbrechter Mittelfeldspieler in der Startaufstellung, überzeugte nach anfänglicher Nervosität immer wieder mit vielen zurückgewonnen Bällen und klugen Zuspielen. In der 61. Minute dann das Highlight: Mitspieler Morata lancierte mit einem Steilpass Zakaria, der im Stile eines Torjägers zum 2:0 einschob. In der 83. Minute musste Zakaria wohl angeschlagen ausgewechselt werden.

Neben Zakaria debütierte auch der neue Wunderstürmer Dusan Vlahovic mit einem Torerfolg. Der Serbe, der von Ligakonkurrent Fiorentina verpflichtet wurde, erzielte in der 13. Minute das Führungstor für Juventus.