Xherdan Shaqiri positiv auf das Coronavirus getestet – Nati-Spieler muss in Isolation

Xherdan Shaqiri wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der 28-Jährige, der in den kommenden Tagen nach anderthalb Jahren Absenz sein Comeback im Nationalteam hätte geben sollen, befindet sich in Isolation.

Xherdan Shaqiri im Juni 2019 im Spiel gegen England KEYSTONE/EPA LUSA/HUGO DELGADO

(sda/sih)

Xherdan Shaqiri wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies gab der Schweizerische Fussballverband per Communiqué bekannt. Der bald 29-jährige Spieler des FC Liverpool befindet sich nun in Isolation. Die für Nationalteams geltenden Schutzmassnahmen und Vorgaben der Uefa gemäss dem «Uefa Return to Play Protocol» seien eingehalten worden. Derzeit wird mit den Gesundheitsbehörden das weitere Vorgehen eruiert.



Shaqiri war am Montag ins Camp der Nationalmannschaft eingerückt, die am Mittwoch in St. Gallen im Rahmen der Nations League auf Kroatien treffen soll. Am Samstag gastiert die Schweiz bei Spanien in Madrid. Das bislang letzte seiner 82 Länderspiele bestritt Shaqiri vor über einem Jahr, am 9. Juni 2019, gegen England im Spiel um Platz drei im Finalturnier der Nations League. Seither fehlte Shaqiri, der bisher 22 Tore für die Schweiz erzielt hat, im Aufgebot von Vladimir Petkovic. Mal wegen Verletzungen, mal wegen eines verletzten Stolzes, als es um die Captain-Frage ging.



Sicher ist, dass Shaqiri beim englischem Meister Liverpool bleibt, wo er aber nur selten zum Einsatz kommt. Am Montagabend schloss das internationale Transferfenster. Das Trikot der Reds trägt er seit dem Sommer 2018, wo er in 42 Voll- und Teilzeiteinsätzen 8 Tore erzielen konnte. «Die Medien schreiben viel. Ich habe einen langfristigen Vertrag bei Liverpool», sagte Shaqiri in einem SFV-Interview zu den Gerüchten über einen Transfer und fügte an: «Ich fühle mich auch wirklich wohl. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in Zukunft will ich dort wieder Fuss fassen und der Mannschaft helfen, wenn ich meine Einsatzzeit erhalte.»



Nun wollte der 82-fache Internationale die Woche mit der Nationalmannschaft nutzen, um in den Partien gegen Kroatien (am Mittwoch) und in der Nations League gegen Spanien (Samstag) und Deutschland (Dienstag) Spielpraxis zu sammeln - was nach dem positiven Coronatest hinfällig wurde.