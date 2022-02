Schweizer Curlerin Silvana Tirinzoni bringt grosse Opfer für ihren olympischen Traum. Für sie selbst fühlt es sich nicht so an Die Zürcher Curlingspielerin ist mit 42 Jahren die älteste Schweizer Olympiateilnehmerin. Für eine Medaille in China wirft sie alles in die Waagschale.

Skip Silvana Tirinzoni (rechts) und ihre Teamkollegin Alina Pätz, die jeweils die letzten zwei Steine in einem End spielt. ZVG

Silvana Tirinzoni kennt keine halben Sachen. Dem sportlichen Erfolg ordnet die Zürcher Curlerin alles unter. Auch vor den Olympischen Spielen. Vor allem wegen den Olympischen Spielen. Mit den fünf Ringen hat die 42-Jährige und zum zweiten Mal in Folge älteste Schweizer Teilnehmerin noch eine Rechnung offen. Vor vier Jahren in Südkorea lief es überhaupt nicht nach Wunsch. Der siebte Rang war eine grosse Enttäuschung.

Seither hat sich viel getan im Team von Tirinzoni, das für den Curlingclub Aarau antritt. Es gab personelle Wechsel. Und die Spielerinnen steigerten ihren Aufwand noch einmal beträchtlich. Zwei Weltmeistertitel 2019 und 2021 waren die Folge. «Dieser Schritt hat sich gelohnt, aber die Titel helfen uns in Peking wenig. Der Schlüssel ist die harte Arbeit der vergangenen vier Jahre», sagt der Skip.

Soziale Kontakte praktisch auf Null reduziert

Auch viel Verzicht gehörte zur Olympiavorbereitung. Silvana Tirinzoni kündigte ihren gut bezahlten Teilzeitjob als Vermögensberaterin. Zuletzt zog sie sogar aus ihrer WG in eine Airbnb-Unterkunft, weil sie der Wohnungskollegin nicht vorschreiben wollte und konnte, wegen des Risikos einer möglichen Corona-Ansteckung nur noch drinnen zu leben, so wie sie es selber seit Wochen praktiziert. Sämtliche sozialen Kontakte habe sie vorübergehend eingeschränkt, erklärt die 42-Jährige. Sie bereut all diese Entscheidungen nicht. «Es fühlt sich für mich nicht wie Verzicht an», sagt Tirinzoni, «ich lebe gerne für diesen Sport.»

Das Preisgeld, das dem Schweizer Curlingteam wegen der Pandemie seit zwei Jahren fehlt, hinterlässt dagegen eine schmerzliche Lücke. Eine Mehrzahl der Turniere wurde abgesagt. «Diese Krise kann nicht ewig weitergehen. Das fehlende Geld ist ein Problem», sagt Silvana Tirinzoni mit Blick auf die Teamkasse und ihr eigenes Portemonnaie.

Das Drehbuch zum Erfolg ist schon geschrieben

Nun aber soll der ultimative Zahltag folgen. Reich werden die Curlerinnen auch als Olympiasiegerinnen nicht. Sportlich aber wäre es wortwörtlich der Einzug in den Olymp. Dass die Hauptprobe mit dem verpassten Halbfinaleinzug an der EM im November missriet, haben die vier Spielerinnen längst abgehakt. Es zählt nur noch das jetzt und hier. «Wir haben das Potenzial, um in Peking etwas ganz Grosses zu erreichen», sagt die Zürcher Unterländerin mit Inbrunst. Die Rollen und Aufgaben im eingespielten Team sind klar. Man kennt das Drehbuch, das zum Erfolg führt.

Ein wichtiger Faktor für den Ausgang des Olympiaturniers wird sein, ob Silvana Tirinzoni und ihre Teamkolleginnen die Lockerheit beibehalten können, die sie bei den jüngsten Erfolgen auszeichnete. Zuvor war die mentale Komponente für die 42-Jährige auch schon Stolperstein. Sie erklärt ihre persönliche Wandlung an einem Beispiel: «Früher bin ich schon nervös geworden, wenn ich vor einem Spiel nicht acht Stunden geschlafen habe. Heute trete ich selbst ohne Schlaf relaxt an.»