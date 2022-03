Sieg im Gesamtweltcup «Ich hatte die härtesten Tiefs»: Bei Mikaela Shiffrin kehrt in Courchevel das Lachen zurück Mikaela Shiffrin erlebt ein versöhnliches Saisonfinale. Nach schwierigen Jahren und missglückten Olympischen Spielen gewinnt die US-Amerikanerin zum vierten Mal den Gesamtweltcup.

Mikaela Shiffrin entscheidet am Donnerstag mit dem 2. Platz im Super-G die Gesamtwertung. Marco Trovati/AP

Es ist nur einen Monat her, als die Online-Community die Hemmungen verlor. Den Usern fielen Begriffe wie «Narzisstin» oder «dumme Blondine» ein. Irgendjemand schrieb: «Sie hätte sofort die Piste verlassen sollen, um aus dem Weg zu gehen und aus dem Rampenlicht zu verschwinden.» Eine andere Person forderte Mikaela Shiffrin schlicht zum Karrierenende auf. «Deine Zeit ist vorbei, trete zurück.»

Nach dem letzten Super-G der Saison spricht die Reihenfolge im Gesamtweltcup eine andere Sprache. Shiffrin ist ganz oben, sie ist die Skikönigin des zu Ende gehenden Winters. Dank dem zweiten Platz hat sie sich entscheidend von der Konkurrenz abgesetzt. Petra Vlhova, ihre einzige Verfolgerin, schaffte es erneut nicht in die Punkteränge. Die Slowakin war nur zu einem 17. Platz fähig. Damit wuchs die Differenz zwischen den beiden auf 236 Punkte an. Mit zwei ausbleibenden Rennen kann Vlhova, die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison, die Lücke nicht mehr schliessen.

Shiffrin tat sich im Zielraum von Courchevel schwer, den Gewinn ihrer vierten grossen Kristallkugel einzuordnen. «Es ist schwierig, diese Saison mit ein paar Sätzen zusammenzufassen», sagte sie. «Ich erlebte die härtesten Tiefs.»

Albträume bei Olympia

Der Shitstorm während den Olympischen Spielen war heftig. Auslöser waren Shiffrins Leistungen, die nicht zu ihrem Renomée passen wollten. Es handelte sich nicht um ein paar schwache Resultate, sondern um ein komplettes Systemversagen. Zum Auftakt überstand sie im Riesenslalom nur sieben Tore, ehe sie ausschied.

Zwei Tage später trat sie im Slalom an, wo sie jahrelang die Szene dominiert hatte. Als sie im Starthaus stand, sagte ein TV-Kommentator: «Jetzt kommt ein Feuerwerk!» Ihr Trainer Mike Day hatte den Lauf gesteckt, die Rahmenbedingungen für eine Revanche waren günstig. Das Spektakel dauerte nur bis zum vierten Tor, Shiffrin scheiterte erneut. Das Bild vom gebrochenem Skistar am Pistenrand ging um die Welt.

In Peking lief für Shiffrin nichts nach Wunsch. Jean-Christophe Bott/Keystone

Shiffrin blieb nichts erspart. Sie wurde von Albträumen geplagt, wie sie später erzählte. In den Speedrennen hatte sie keinen Kontakt zur Spitze. Ihr Ausscheiden im Kombi-Slalom verdeutlichte letztlich, wie gravierend die mentale Blockade war. Shiffrin reiste ohne Medaille ab. Bei den beiden vorgängigen Winterspielen hatte sie noch je einmal Gold gewonnen.

Der Tod des Vaters brachte sie aus der Bahn

Sie war wütend und enttäuscht. Auf sich selbst, aber auch auf ihren Vater Jeff. Im Alter von 56 Jahren war er Anfang 2020 unerwartet bei Arbeiten zuhause verstorben. In Peking sagte Shiffrin noch, dass sie nach den Enttäuschungen gerne mit ihrem Vater sprechen würde. Weil dies nicht mehr möglich sei, sei sie «ziemlich sauer».

Der Tod des Vaters hatte das System Shiffrin aus dem Lot gebracht. Kurz nach dem Unglück unterbrach sie die Saison, die später wegen der Pandemie ganz abgebrochen wurde. Shiffrins Prioritäten verschoben sich. Den Skisport hinterfragte sie grundsätzlich. Im letzten Winter fuhr sie keine Speedeinsätze mehr. Es reichte ihr in den technischen Wettbewerben zwar immer noch zu Siegen, aber die Dominanz verlor sie. In der Gesamtwertung standen auf einmal drei Fahrerinnen vor ihr: Petra Vlhova, Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin.

Das Traumpaar des Skisports: Aleksander Kilde und Mikaela Shiffrin. Alessandro Trovati

Die Entrüstung rund um Olympia zeigt, wie hoch bei Shiffrin die Messlatte hängt. Als Wunderkind kam sie in den Weltcup, mit 17 Jahren gewann sie WM-Gold im Slalom. Mit 22 Jahren hatte sie schon alle bedeutenden Trophäen der Skiwelt eingesackt. Längst misst sie sich mit den Legenden dieses Sports. Sie steht bei 74 Weltcupsiegen, 12 fehlen ihr noch auf Ingemar Stenmark, 8 auf Lindsey Vonn. Und ihr bleibt noch etwas Zeit für die Hatz nach Rekorden. Am letzten Wochenende wurde sie 27 Jahre alt.

In Courchevel denkt Shiffrin auch an ihr Umfeld. Sie sagt: «Ich habe so viele gute Leute um mich, die mich aufgebaut haben.» Dazu gehören ihre Mutter Eileen, die sie im Zielraum drückt. Oder Aleksander Kilde, der beste Speedfahrer dieser Saison, der offenbar genügend Ressourcen findet, um seine Partnerin zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe ist Shiffrin wieder aufgestanden. Und hat die Krone gerichtet.