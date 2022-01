Sieg in Adelboden Nach dem Rausschmiss aus dem österreichischen Team gelingt Johannes Strolz der grosse Triumph Der Slalom von Adelboden wird eine österreichische Angelegenheit. Johannes Strolz gewinnt überraschend vor Manuel Feller. Fast wäre noch ein dritter Österreicher auf dem Podest gelandet. Ramon Zenhäusern wird Vierter.

Der Überraschungssieger von Adelboden: Johannes Strolz. Jean-Christophe Bott/Keystone

Johannes Strolz ist kein aufstrebender junger Athlet. Der 29-jährige Vorarlberger ist seit 2013 im Weltcup dabei. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, immer auf bescheidenem Niveau. In den letzten zwei Jahren schaffte er es viermal in die Punkteränge. Im vergangenen Jahr verlor er sogar den Kaderstatus beim österreichischen Skiverband (ÖSV). Seither ist er sein eigener Servicemann und präpariert die Ski selbst. Sein Landsmann Manuel Feller, der im Slalom Zweiter wurde, sagte: «Man kann sich gar nicht vorstellen, wie gross dieser Aufwand ist. »

Strolz startete mit der hohen Nummer 38 ins Rennen. Die Bedingungen waren sehr wechselhaft, der anhaltende Schneefall trübte die Sicht. Als Strolz an der Reihe war, besserten sich die Verhältnisse. «Ich hatte etwas Glück mit der Sicht. Die Sonne kam hoch, das war sicher ein kleiner Vorteil», sagte er. Er kämpfte sich auf den 7. Zwischenrang. Nur 17 Hundertstel lag er hinter der Spitze. Die Zeitabstände waren schwindend klein. Loïc Meillard, der Neuenburger, spülte es mit acht Zehntel Rückstand bereits auf Position 19. «Die Zeitabstände verdeutlichten, wie viele starke Athleten am Start standen», sagte Strolz anerkennend.

Zur Rennhälfte hatten mehrere Schweizer Sichtkontakt zum Podest. Allen voran Luca Aerni, der mit fünf Hundertstel Rückstand auf Rang 3 lag. Aber auch Ramon Zenhäusern (6.), Daniel Yule (11.), Sandro Simonet (14.) oder Tanguy Nef (17.) konnten sich bei den wechselhaften Bedingungen Chancen ausrechnen.

Er zeigte einen beherzten 1. Lauf: Luca Aerni. Jean-Christophe Bott/Keystone

Vier Schweizer in den Top 10

Die Österreicher behielten aber den Durchblick. Fabio Gstrein und Manuel Feller führten nach dem ersten Durchgang zeitgleich. Als Feller und kurz danach Gstrein im zweiten Lauf auf die Piste mussten, stand der österreichische Sieg schon fest. Unten sass Johannes Strolz in der Leaderbox.

Feller konnte die Zeit von Strolz nicht mehr unterbieten. Gstrein schied aus. Es hätte sogar ein österreichischer Dreifachsieg werden können. So aber wurde der Traum von Strolz Tatsache. «Seit ich ein Kind bin, träume ich davon, einmal im Weltcup zu fahren. Jetzt ausgerechnet in Adelboden zu gewinnen, ist unbeschreiblich.» Er bedankte sich bei allen, die ihn unterstützt hätten, namentlich auch beim Verband. «Obwohl sie mich aus dem Team gekickt haben, bekam ich Support. Ich bin froh, dass ich mit diesem Sieg nun etwas zurückgeben kann.»

Und die Schweizer? Sie verpassten das Podest. Ramon Zenhäusern wurde Vierter, Luca Aerni Fünfter, Loïc Meillard Sechster, Daniel Yule Achter. Es ist ein mehr als achtbares Ergebnis für das Schweizer Slalomteam, das in diesem Winter bislang viel Mühe bekundete. Das Publikum war halb so gross wie am Vortag. Über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern wurden gezählt. Die Stimmung und die verheissungsvolle Ausgangslage sorgten dennoch für Nervosität, etwa bei Luca Aerni. «Im zweiten Lauf war ich ein bisschen verkrampfter als im ersten», sagte er. Doch das Positive überwiege, fügte er an. Das galt nach diesem Wochenende sowohl für Schweizer wie auch für Österreicher.