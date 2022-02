Ski alpin Carole Bissig fährt in Sörenberg aufs Podium Bei den FIS-Rennen im Slalom zeigten die Zentralschweizerinnen, dass sie vorne mitfahren können.

Am Wochenende starteten die Frauen beim FIS-Rennen im Slalom in Sörenberg. Die 74 und 76 Starterinnen am Samstag und Sonntag konnten von strahlendem Sonnenschein und guten Pistenbedingungen profitieren, die es auch den hohen Startnummern ermöglichten, unter die ersten 30 zu fahren. Die Konkurrenz bestand mehrheitlich aus Schweizerinnen, aber auch Fahrerinnen aus Liechtenstein, Frankreich und Australien. Das Niveau war dank C- und B-Kader-Athletinnen hoch. Zwölf Athletinnen aus der Zentralschweiz nahmen teil.

Jasmin Mathis erreichte am Rennwochenende in Sörenberg zwei Top-10-Platzierungen. Bild: PD

Am Samstag schafften es drei von ihnen unter die ersten Zehn. Mit dem dritten Rang fuhr Carole Bissig aus Grafenort auf das Podium. Eigentlich stand das Rennen nicht im Wettkampfkalender der B-Kader-Athletin. Spontan nutzte sie das Samstagsrennen als Training für die zwei verbleibenden Europacup-Rennen. Dort will sich die 25-Jährige erneut unter den Top Ten platzieren.

Speedfahrerin Mathis gelingt Laufbestzeit

Jasmin Mathis verbesserte sich durch ihre starke Leistung im zweiten Lauf mit Laufbestzeit um 17 Ränge. Sie klassierte sich hinter Anja Christen auf Rang neun. Auch am Sonntag gelang Mathis ein gutes Rennen, sie fuhr auf Rang acht. «Die Speed-Disziplinen liegen mir eigentlich mehr wie der Slalom», sagte Mathis. «Ich konnte aber meine Technik verbessern, und auch das Training lief besser. Trotzdem hatte ich keine grossen Erwartungen, ich möchte einfach so gut wie möglich skifahren.» Die 17-Jährige aus Buochs gewann in dieser Saison bereits die nationalen Juniorenmeisterschaften im Super-G und wurde Zweite in der Kombination. Bei den Rennen in Sörenberg erreichte sie nun ihre besten Resultate im Slalom.

Anja Christen aus Oberrickenbach konnte am Sonntag ihr gutes Resultat vom Vortag nicht wiederholen und fuhr auf den 17. Rang. «Mit dem Rennen am Samstag bin ich sehr zufrieden. Am Sonntag habe ich keinen grossen Fehler gemacht, aber wohl an jedem Tor etwas Zeit verloren», sagte Christen.

Höpli triumphiert in beiden Rennen

Zweifache Gewinnerin wurde Aline Höpli aus Gossau (SG). Die Europacup-Fahrerin war mit hohen Erwartungen angereist, zweimal wollte sie aufs Podest fahren. Umso erleichterter war sie über die beiden Siege. «Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, es waren stabile und solide Läufe», resümiert Höpli. Nun hofft die 20-Jährige auf die Nominierung für die Juniorinnen-WM in Kanada im März.

Die Slalomstrecke auf der Ochsenweid war bestens präpariert. Bild: PD

Zum ersten Mal wurde vom Ski-Club Malters ein FIS-Rennen durchgeführt. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. «Es war unsere Feuertaufe», sagte Mediensprecherin Stephanie Sommer. «Wir hatten extremes Wetterglück, optimale Pistenbedingungen und ein sehr gelungenes Rennen.» Die Zusammenarbeit mit der FIS, Swiss-Ski und den 80 Helferinnen und Helfern habe gut funktioniert. Sollte nichts dazwischenkommen, wird das Rennen nächstes Jahr wieder stattfinden, so OK-Präsident Massimo Stofer.