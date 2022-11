Ski Alpin Das grosse Bangen um die weisse Pracht Die Weltcup-Skirennen in Zermatt wurden wegen zu wenig Schnee gestrichen. Und dieses Wochenende schon wieder eine Absage: Die Parallel-Rennen von Lech fielen dem Schneemangel zum Opfer. Wo finden die nächsten Rennen statt und wie gehen die Schweizer Weltcuporte mit den warmen Temperaturen um?

Archivbild Dezember 2016: Die Wäsche hängt zum Trocknen, dahinter die beschneite Piste am Chuenisbärgli. Keystone

Endlich gute Nachrichten. Grünes Licht für Levi. Die Frauen-Slaloms in Finnland finden nächstes Wochenende statt. Und auch für die Speed-Disziplinen im kanadischen Lake Louise soll es genug kalt sein, um Schnee zu produzieren. So werden vom 25. bis 27. November die ersten Speed-Rennen der Männer stattfinden, eine Woche danach bestreiten die Frauen die Abfahrt im Traditionsort. Gemäss Zoé Chastan, Medienbetreuerin von Swiss-Ski trainieren die Speed-Gruppen der Männer bereits in Kanada. «Es liegt Schnee und es ist auch genug kalt. Man darf also optimistisch sein.»

Doch wie steht es eigentlich um die Schweizer Weltcuporte? Mitte Dezember gastieren die Speed-Frauen in St. Moritz. Noch liegt sehr wenig Schnee und es ist auch noch zu warm um Kunstschnee zu produzieren. OK-Präsident Robin Miozzari bleibt trotzdem zuversichtlich. In den letzten zehn bis 15 Jahren sei im Dezember in St. Moritz immer Schnee gelegen. Es sei aber heute schon deutlich wärmer als letztes Jahr um die gleiche Zeit. «Vor einem Jahr hatten bereits Schnee und tiefere Temperaturen. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Vor einer Woche konnten wir dennoch im oberen Teil der Piste beschneien. Nun hoffen wir auf weitere kältere Nächte», so der OK-Präsident. Und er gibt zu, dass ihm das milde Klima Bauchweh bereite, denn am 3. Dezember macht die FIS die «Snow Control», dann heisst es Daumen hoch oder Daumen runter. Miozzari: «Wir wissen, dass es knapp wird. Aber das klappt. Da bin ich mir ganz sicher.»

Tiefenentspannung am Chuenisbärgli

Noch etwas länger Zeit hat man am «Chuenisbärgli» in Adelboden. Hier ist man in guter Berner Manier noch ziemlich tiefenentspannt, denn die Rennen finden erst am 7. (Riesenslalom) und 8. Januar 2023 (Slalom) statt. Christian Haueter, Geschäftsführer vom Weltcup in Adelboden sagt: «Es ist Mitte November, da müssen wir noch nicht im Schnee versinken. Es kommt wie es kommt. Wir arbeiten mit der Natur zusammen.» Doch ganz so angenehm ist die ganze Situation für die Veranstalter dann doch nicht. Die Produktion von Kunstschnee ist durch den Stromengpass massiv teurer geworden. «Da werden wir uns Gedanken dazu machen müssen», so Haueter. «Es stellt sich künftig die eine oder andere Sparmassnahme und sogar vielleicht eine Ticket-Preiserhöhung.»

Diese Gedanken macht man sich auch in St. Moritz. Dank Verträgen mit den Bergbahnen können St. Moritz und Adelboden dieses Jahr dem gefürchteten Energie-Engpass noch einigermassen entspannt entgegenschauen.