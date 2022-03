Ski Alpin Die Nidwaldnerin Delia Durrer ist erneut Schweizermeisterin in der Abfahrt Wie im vergangenen Jahr war Delia Durrer in der Abfahrt nicht zu schlagen. Die Nidwaldnerin setzte sich in St. Moritz knapp vor Jasmina Suter durch.

Delia Durrer fuhr in St. Moritz mit der Startnummer 5 die Bestzeit, an die keine ihrer Konkurrentinnen herankam. Sie verdrängte die unmittelbar vor ihr gestartete Schwyzerin Jasmina Suter um acht Hundertstelsekunden vom Spitzenplatz. Im 3. Rang klassierte sich die Freiburgerin Noémie Kolly, die sich am Vortag zur Schweizer Meisterin in der Alpinen Kombination gekürt hatte.

Die Nidwaldnerin Delia Durrer bewies in St.Moritz ihre Qualitäten. Bild: Leserreporter PilatusToday

Damit verteidigte die Nidwaldnerin ihren nationalen Meistertitel in der Abfahrt erfolgreich, wie Swiss Ski mitteilt. Es ist für Durrer bereits der vierte Titel an Landesmeisterschaften, nachdem sie im letzten Jahr in Abfahrt, Super-G und Kombination triumphiert hat.

Bereits am Freitag haben alle Fahrerinnen eine nächste Chance, ihre Speed-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Es steht in St. Moritz ein Super-G an; auch die Männer werden in derselben Disziplin um den Schweizer Meistertitel fahren. (jwe)