Saisonende: Michelle Gisin muss auf die WM verzichten

Michelle Gisin wird die WM in Are, die am Dienstag in einer Woche beginnt, nicht bestreiten können. Die Obwaldnerin hat sich am Samstag im Super-G von Garmisch-Partenkirchen eine Knorpelschädigung sowie eine Kreuzbandzerrung am rechten Knie zugezogen.