Ski alpin «Es ist nicht einfach zu akzeptieren, was passiert ist»: Andrea Ellenberger erleidet Kreuzbandriss und fällt länger aus Andrea Ellenberger verletzte sich am Donnerstag im Riesenslalom-Training. Die 27-jährige Nidwaldnerin fällt für den Rest der Saison aus.

Machte zuletzt im Parallelrennen von Lech-Zürs eine gute Figur: Andrea Ellenberger. Erich Spiess/Freshfocus (26. November 2020)

(cza) Andrea Ellenberger hat sich bei einem Sturz am Donnerstag im Riesenslalom-Training in Zinal schwer verletzt. Wie eine MRI-Untersuchung ergab, riss das vordere Kreuzband am linken Knie. Die 27-jährige Nidwaldnerin wird sich am Samstag einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus. In einer Medienmitteilung von Swiss-Ski wird Ellenberger so zitiert:

«Ich bin sehr enttäuscht wegen dieser erneuten Verletzung, und es ist nicht einfach zu akzeptieren, was passiert ist. Aber ich weiss, was mich in den nächsten Monaten erwartet, und werde meine ganze Energie in diese Reha stecken. Es gibt mir Mut zu wissen, dass ich diese Situation meistern und mich zurückkämpfen kann.»

Die Karriere von Andrea Ellenberger wurde immer wieder von Verletzungen gebremst. Vor der jetzigen Verletzung hatte sie sich schon zweimal das Kreuzband gerissen, letztmals 2016. Fast schlimmer waren aber die chronischen Rückenschmerzen, die sie über lange Zeit begleiteten. Im Frühling 2017 wurde ihr eine kaputte Bandscheibe entfernt. Seither ging der Weg von Ellenberger erstmals aufwärts. 2018/2019 absolvierte sie eine ganze Weltcup-Saison. Der bisherige Höhepunkt war die Goldmedaille im Team-Event an der WM in Are. Im vergangenen Winter stand sie erstmals regelmässig in den Punkterängen. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden belegte sie in diesem Jahr Platz 11 im Riesenslalom.