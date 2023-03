Ski alpin Lara Gut-Behrami und der Hundertstel-Krimi – diesmal lacht die Schweizerin Nach durchzogenen letzten Wochen kehrt Lara Gut-Behrami beim Super-G in Kvitfjell auf das Podest zurück. Für den ersten österreichischen Saisonsieg sorgt Cornelia Hütter.

Am 24. Januar fuhr Lara Gut-Behrami das letzte Mal aufs Podest. Bis heute. Beim ersten Frauen-Rennen in Kvitfjell seit 20 Jahren sicherte sich die Schweizerin als Drittplatzierte ihren siebten Podestplatz der laufenden Saison. Den Super-G gewann die Österreicherin Cornelia Hütter, welche das Rennen der knappen Abstände mit einem Hundertstel Vorsprung auf Elena Curtoni beendete.

Gut zwei Wochen ist es her, als Lara Gut-Behrami im Zielraum von Méribel enttäuscht die WM-Bühne verliess. Aufs Podest fehlten im Super-G vier und im Riesenslalom elf Hundertstel. Auch die Heim-Abfahrt letzte Woche in Crans-Montana verlief nicht wunschgemäss. Entsprechend kommt es nicht überraschend, wenn die Tessinerin nach dem Hundertstel-Krimi meint: «Es ist cool, dass die Hundertstel für einmal auf meiner Seite sind».

Vollauf zufrieden zeigte sich Gut-Behrami jedoch nicht mit ihrer Fahrt: «Ich fühle mich grundsätzlich gut auf dem Ski, es fehlt mir jedoch die komplette Selbstverständlichkeit.» Dadurch sei es schwierig in einen Flow zu kommen. Auf die Frage wie es gelingen soll, wieder diese Selbstverständlichkeit an den Tag zu legen, hatte Gut-Behrami gleich selbst eine Antwort bereit: «Je weniger ich daran denke, desto besser geht es auch».

Österreich atmet auf

Für grosse Erleichterung auf Seiten der stolzen Skination Österreich konnte Cornelia Hütter sorgen. Ihr Sieg war gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen. «Es war nicht einfach. Wir wurden medial oft gebeutelt, aber der Zusammenhalt im Team war stets vorhanden» erklärte die strahlende Siegerin, welche als zweitletzte Starterin der Spitzengruppe vor allem im unteren Bereich aufdrehte.

Enttäuschend verlief der Wettkampf auf der Olympia-Strecke von 1994 für das norwegische Team. Die mit grossen Ambitionen gestarteten Lokalmatadoren konnten ihren Erwartungen nicht gerecht werden. Ragnhild Mowinckel klassierte sich auf Platz 14, die WM-Dritte Kajsa Vickhoff Lie gar auf Platz 19. Das Schweizer Team konnte mit Corinne Suter (9.), Jasmine Flury (11.), Wendy Holdener (17.) sowie Michelle Gisin (18.) vier weitere Fahrerinnen in den Top-20 stellen.

Kampf um Super-G-Kugel

Der Kampf um die Kristallkugel im Super-G spitzt sich derweil zwei Rennen vor Schluss zu. Elena Curtoni übernahm mit ihrem zweiten Platz die Führung im Disziplinen-Klassement. Lara Gut-Behrami folgt mit lediglich acht Punkten Rückstand. Dahinter lauern mit Mowinckel, Hütter sowie Federica Brignone drei weitere Kandidatinnen, welche sich Hoffnungen den Gesamtsieg machen dürfen. Am Sonntag findet an gleicher Stelle der nächste Super-G statt, bevor im Rahmen des Weltcup-Finals in Soldeu das grosse Finale ansteht.