Ski Alpin Gino Caviezel mit überragender Fahrt im 2. Lauf – holt Odermatt weiteren Sieg? Marco Odermatt übernimmt auch im ersten Lauf des ersten von zwei Weltcup-Riesenslaloms in Kranjska Gora das Zepter. Der Weltmeister führt mit etwas mehr als einer halben Sekunde Vorsprung. Der 2. Lauf jetzt live.

Odermatt war 53 und 54 Hundertstel schneller als der Slowene Zan Kranjec und der Norweger Henrik Kristoffersen auf den Plätzen 2 und 3. Der Slalom-Weltmeister ist im Kampf um den Sieg in der Disziplinen-Wertung der grösste Gegenspieler. Kristoffersen, der vor einem Jahr in den Riesenslaloms in Kranjska Gora einen Doppelsieg errungen hat, weist derzeit 100 Punkte Rückstand auf den führenden Odermatt auf.

Nächstbeste Schweizer im Zwischenklassement des ersten Laufs sind Loïc Meillard auf Platz 7 und Gino Caviezel auf Platz 9. In den Kampf um einen Podestplatz einzugreifen, dürfte für beide mit Rückständen von 1,14 und 1,29 Sekunden schwierig werden.

Justin Murisier büsste bei den frühlingshaften, zusehends schwieriger werdenden Bedingungen zweieinhalb Sekunden ein, Daniele Sette und Semyel Bissig nehmen ein zeitliches Handicap von rund drei Sekunden mit in den zweiten Durchgang. Fadri Janutin verpasste die Qualifikation für die Entscheidung. Thomas Tumler und Livio Simonet schieden aus. (sda)