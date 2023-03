Ski alpin Nidwaldner Skirennfahrerin Nathalie Gröbli beendet mit 26 Jahren ihre Karriere Nathalie Gröbli aus Emmetten tritt vom aktiven Skirennsport zurück. Sie habe in den letzten Wochen realisiert, dass ihre Risikobereitschaft nicht mehr vorhanden sei, sagt die 26-Jährige.

Nathalie Gröbli bei den Weltcuprennen von Crans-Montana im vergangenen Februar. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Nathalie Gröbli gab ihr Weltcup-Debüt im Januar 2018 bei der Alpinen Kombination in Lenzerheide, wo sie auf Anhieb ihre ersten Weltcup-Punkte holte. Insgesamt kam sie auf 22 Starts im Weltcup. Weitere werden nicht mehr hinzukommen. Wie Swiss-Ski am Donnerstagnachmittag mitteilte, beendet Gröbli im Alter von 26 Jahren ihre Laufbahn.

Die Karriere der C-Kader-Athletin aus Emmetten wurde durch eine gravierende Verletzung, die sie sich in einem Abfahrtstraining in Garmisch-Partenkirchen im Februar 2020 erlitt, überschattet. Gröbli zog sich damals einen Unterschenkelbruch zu.

Gröbli wird in der Mitteilung so zitiert: «Die letzten drei Jahre waren sehr schwierig für mich. Ich habe in den letzten Wochen realisiert, dass meine Risikobereitschaft nicht mehr voll und ganz vorhanden ist. Ich habe aber gekämpft, um die Herausforderung anzunehmen, und konnte sogar wieder im Weltcup in den Speed-Disziplinen starten, was nicht selbstverständlich war. Ich bin vor allem froh, dass ich wieder schmerzfrei Ski fahren kann und gesund bin.»

Gröbli hat auf zweithöchster Stufe, dem Europacup, 104 Rennen bestritten und dabei zwei Podestplätze errungen. Nun folgt ein neuer Lebensabschnitt. «Ich werde mein Studium in Sport-Management beenden und freue mich auf die neuen Herausforderungen», so Gröbli. (cza)