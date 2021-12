Ski Alpin Reto Schmidiger gewinnt Slalom in Sörenberg Der Nidwaldner holt in Sörenberg den Sieg. Das zweite Rennen musste abgesagt werden.

Reto Schmidiger. hier im Einsatz am 12. Dezember in Val d'Isère. Bild: Gabriele Facciotti / AP

Reto Schmidiger gewinnt den FIS-Slalom in Sörenberg. Der Nidwaldner setzte sich auf der Ochsenweid-Piste vor den beiden Bernern Luc Herrmann (2.) und Noel von Grünigen (3.) durch. Weil es stark regnete, hatte die Piste im zweiten Durchgang nachgelassen. «Es wurde ein Kämpferlauf. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Für mich geht es darum, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen», sagt Schmidiger. Der 29-Jährige kehrte erst Mitte Dezember in den Weltcup zurück, nachdem er wegen einer Knieverletzung fast zwei Jahre keinen Wettkampf bestritt.

Schmidiger wird bereits am Freitag nach Österreich ins Trainingscamp reisen, bevor er dann am 5. Januar beim Weltcup-Slalom von Zagreb im Einsatz stehen wird. In Sörenberg wäre am Donnerstag ein weiterer Slalom geplant gewesen. Weil die Piste durch den Regen stark gelitten hatte, entschieden sich die Organisatoren, das zweite Rennen abzusagen. (cza)