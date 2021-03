Ski-Weltcup Lenzerheide Michelle Gisin nach dem ersten Lauf im Riesenslalom auf Tuchfühlung zum Podest Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Lauf beim Weltcupfinal in Lenzerheide knapp vor Disziplinensieger Marta Bassino und der Slowenin Meta Hrovat. Gisin belegt mit deutlichem Rückstand Platz 5. Weltmeisterin Lara Gut-Behrami schwingt nach nur zwei Toren ab.

Michelle Gisin unterwegs im ersten Lauf des Riesenslaloms am Weltcupfinale in Lenzerheide. Jean-Christophe Bott / EPA

Auch in ihrem 29. Renneinsatz der Saison gibt Michelle Gisin nochmals alles. Schliesslich geht es bei ihr nicht nur um den siebten Podestplatz in diesem Weltcupwinter. Sondern auch um die Verteidigung ihres Podestplatzes in der Saisonwertung im Riesenslalom. Dort sind fünf Fahrerinnen innerhalb von 44 Punkten.

Beides bleibt nach dem ersten Lauf möglich. Zwar fehlen der Vielstarterin aus Engelberg 71 Hundertstelsekunden auf das Tagespodest. Im Fünfkampf um die beiden verbleibenden zwei Topplätze in der Disziplinenwertung hinter der bereits feststehenden Siegerin Marta Bassino liegen jedoch drei direkte Widersacherinnen nach Halbzeit hinter Gisin.

Gisin sagte im Ziel, es sei «ein richtig heftiger Riesenslalom zum Abschluss der Saison» gewesen. «Es waren auch wieder schwierige Pistenverhältnisse mit sehr unterschiedlichen Schnee-Unterlagen.»

Der Kürzest-Auftritt von Lara Gut-Behrami gibt Rätsel auf

Rätsel gibt der Kurzauftritt von Weltmeisterin Lara Gut-Behrami auf. Die Tessinerin schwingt nach zwei Toren im Steilhang ohne sichtlichen Grund und ohne in Schwierigkeiten zu sein, ab und fährt danach gemütlich zu Tale. Hat der Rücken gezwickt oder war es gar ein Protest oder eine Art von Arbeitsverweigerung? Die Tessinerin wollte sich nach dem Riesenslalom nicht dazu äussern.

Als dritte Schweizerin ist Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter am Start. Die Speedspezialistin will es sich nicht nehmen lassen, auch in Lenzerheide endlich ein Rennen zu bestreiten. Allerdings bleibt Suter als 16. mit 3,30 Sekunden Rückstand weit hinter den Spezialistinnen zurück.