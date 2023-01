Skiweltcup in Adelboden Ein Skifest ohne Schnee – Albtraum oder bald Alltag? Ein weisses Band am grünen Hang: dass die Skirennen im Berner Oberland durchgeführt werden können, ist ein kleines Wunder. Aber kann es auch die Lösung sein? Rainer Sommerhalder Drucken Teilen

Für Marco Odermatt haben die Adelbodner den weissen Teppich ausgelegt. Jean-Christophe Bott / EPA

Leicht wird es uns nicht gemacht. Sollen wir alle, die heute über die Leistungen eines Marco Odermatt oder eines Loïc Meillard frohlocken, die Künste der Pistenbauer von Adelboden in den Heldenstatus heben? Die Berner Oberländer haben dank moderner Technik, viel Fleiss und noch mehr Können ein gigantisches Skifest an die grünen Hänge des Berner Oberlands gezaubert. Wenn «Odi» nach seinem Sieg im Riesenslalom meinte, diese Fahrt sei über dem Limit gewesen, dann gilt dies erst recht für die Arbeit der Organisatoren.

Oder sollen wir diese Mischung aus Traurigkeit und schlechtem Gewissen empfinden, dass ein Schweizer Traditionssport offenbar dem Untergang geweiht ist? Der Klimawandel frisst auch in Wengen den Schnee. Auf den Gletscherhängen tun sich im wahrsten Sinne immer neue Abgründe auf. Und auch auf den Pisten am Matterhorn auf 3500 Metern zeigte das Wetter dem Skisport den Meister.

Wie aber reagieren die Hüter des Skisports auf die Herausforderung? Bleibt der künstliche Schnee aus Kanonen deren einzige Antwort auf den Klimawandel? Die Problematik scheint bei den Leadern im Sportbusiness noch nicht richtig angekommen zu sein. Sie träumen von mehr Einnahmen durch neue Märkte. Weltcuprennen in China, asiatische Winterspiele in Saudi-Arabien. Die Technik wird es irgendwie richten.

So wie die Bewohner von Südseeinseln eindringlich die direkten Konsequenzen aus dem Anstieg des Meeresspiegels aufzeigen, läge es beim Thema Schnee an uns Alpenländern, die Entscheidungsträger des internationalen Skisports wach zu rütteln. Wir erinnern uns, wie es vor 30 Jahren war. Wir erkennen, wo der Schnee heute fehlt. Und wir erahnen, was in 30 Jahren mit dem Skisport passieren wird.