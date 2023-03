Slalom in Soldeu Mikaela Shiffrin in Führung – Wendy Holdener Fünfte, verliert aber viel Zeit Wendy Holdener hält im ersten Lauf des Slaloms beim Weltcup-Final in Soldeu nicht ganz mit den Besten mit. Die Schwyzerin liegt mit 1,16 Sekunden Rückstand auf die führende Slowakin Petra Vlhova auf Platz 5.

Wendy Holdener liegt nach dem 1. Lauf des Slaloms von Soldeu auf dem 5. Zwischenrang. Alessandro Trovati / AP

Von einem Podestplatz ist Wendy Holdener, die zum zweiten Mal eine Saison als Zweitbeste in der Disziplinen-Wertung abschliessen kann, sechs Zehntelsekunden entfernt. Derzeit hat sie 80 Punkte mehr auf dem Konto als Petra Vlhova. Zweitbeste Schweizerin ist Michelle Gisin auf Platz 11, Elena Stoffel folgt auf Platz 14. Camille Rast schied aus.

Petra Vlhova, die das Zwischenklassement mit 32 Hundertsteln Vorsprung vor der Kroatin Leona Popovic anführt, strebt ihren zweiten Sieg in der für sie nicht optimal verlaufenen Saison an. Im Januar hat die Olympiasiegerin den Slalom in Flachau gewonnen.

Mikaela Shiffrin liegt nach einem zeitraubenden Fehler im unteren Streckenteil mit 59 Hundertsteln Rückstand auf Petra Vlhova hinter der Schwedin Anna Swenn Larsson auf Platz 4. (sda)