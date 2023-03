Slalom in Soldeu Petra Vlhova verteidigt den Vorsprung – Wendy Holdener wird Fünfte Petra Vlhova gewinnt den letzten Slalom der Saison. Wendy Holdener wird Fünfte und verteidigt den 2. Platz in der Disziplinenwertung.

Wendy Holdener verteidigt den zweiten Rang im Slalom-Weltcup. Die 29-jährige Schwyzerin landet in Soldeu auf dem 5. Rang. Alessandro Trovati / AP

Wendy Holdener hat beim letzten Weltcup-Slalom der Saison einen Podestplatz deutlich verpasst. Die 29-jährige Schwyzerin wurde in einem Rennen, in der sich die Bedingungen ständig änderten, Fünfte. Der Sieg ging an die slowakische Olympiasiegerin Petra Vlhova.

Obwohl Holdeners Rückstand 1,84 Sekunden auf die Tagessiegerin betrug, zeigte sie sich mit dem Abschluss zufrieden. «Es war rumplig. Ich habe die Wellen nicht mehr gut gesehen, da es bei mir doch ein wenig dunkler war. Ich habe mich runtergekämpft und kann mir nicht viel vorwerfen», so die 29-Jährige gegenüber SRF.

Holdener zweitbeste Slalomfahrerin

Die Schweizerin konnte damit ihren zweiten Rang hinter der Amerikanerin Mikaela Shiffrin in der Disziplinenwertung verteidigen. «Es war eine äusserst positive Saison, die gewaltig startete. Nach vier Rennen hatte ich bereits zwei Siege auf dem Konto, danach kam eine kleine Durststrecke. Ich habe noch Potenzial, aber ich bin sehr zufrieden. Dass ich endlich mal einen Sieg feiern konnte, hat mir ein wenig Ruhe in die Saison gebracht.»

Das Podest: Petra Vlhova (Mitte) siegt vor Leona Popovic (links) und Mikaela Shiffrin. Alessandro Trovati / AP

Vlhova feierte den Sieg vor der überraschenden Kroatin Leona Popovic (+0,43 Sekunden). Die 25-Jährige feierte ihren ersten Podestplatz. Mikaela Shiffrin (+0,86 Sekunden) landete auf dem dritten Platz. Holdener fehlten letzlich 98 Hundertstel aufs Treppchen.

Als zweitbeste Schweizerin klassierte sich Michelle Gisin als Achte. Für die 29-jährige Engelbergerin ist es das beste Resultat in dieser Disziplin dieses Winters. Elena Stoffel und Camille Rast schieden aus. (gav)