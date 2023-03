Slalom in Soldeu Ramon Zenhäusern gewinnt das letzte Rennen der Saison – Norweger Braathen holt kleine Kristallkugel Ramon Zenhäusern sichert sich beim Weltcup-Final von Soldeu seinen zweiten Saisonsieg. Die kleine Kristallkugel geht an den Norweger Lucas Braathen.

Ramon Zenhäusern gewinnt zum Saison-Abschluss in Soldeu. Jean-Christophe Bott / EPA

Ramon Zenhäusern schloss den Weltcup-Winter auf perfekte Weise ab. Der Walliser gewann beim Final in Soldeu den Slalom und errang seinen zweiten Saisonsieg.

Zenhäusern, der schon den Slalom Anfang Februar in Chamonix gewonnen hatte, siegte mit sechs Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Lucas Braathen, der sich damit den Sieg in der Disziplinen-Wertung sicherte. Hinter Braathens Landsmann Henrik Kristoffersen belegte Marc Rochat Platz 4. Der Waadtländer war damit so gut klassiert wie noch nie im Weltcup.

Daniel Yule, der ebenfalls noch die Chance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel hatte, schied im zweiten Lauf aus. (sda)