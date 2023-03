Slalom in Soldeu Ramon Zenhäusern greift in Soldeu nach dem Sieg– Daniel Yule verliert viel Zeit Ramon Zenhäusern greift im Slalom beim Weltcup-Final in Soldeu nach seinem zweiten Saisonsieg. Der Walliser fährt im ersten Lauf Bestzeit.

Ramon Zenhäusern führt nach dem 1. Slalom-Lauf von Soldeu. Jean-Christophe Bott / EPA

Zenhäusern, vor der Weltmeisterschaft Sieger des Slaloms in Chamonix, führt das Klassement mit 26 Hundertsteln Vorsprung vor dem in der Slalom-Wertung vorne liegenden Norweger Lucas Braathen an. Hinter dem Österreicher Fabio Gstrein reihten sich Braathens Landsleute Timon Haugan und Henrik Kristoffersen ein.

Zweitbester Schweizer ist Loïc Meillard. Mit einer knappen Sekunde Rückstand liegt er auf Platz 7. Marc Rochat nimmt Rang 12 ein. Nicht nach Wunsch lief es Daniel Yule. Nach einem zeitraubenden Fehler handelte er sich einen Rückstand von 2,3 Sekunden auf Zenhäusern ein.

Für Yule minimierte sich damit die Chance auf den Gewinn der Disziplinen-Wertung weiter. Derzeit liegt er mit 65 Punkten Rückstand auf Braaten auf Platz 3. Kristoffersen auf Platz 2 hat 32 Punkte weniger auf dem Konto als sein junger Landsmann. Rein rechnerisch kann auch Zenhäusern die kleine Kugel noch gewinnen. Angesichts des Rückstands von 99 Punkten ist die Chance allerdings nur noch theoretischer Natur. (sda)