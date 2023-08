Snowboard «In einem anderen Land wäre ich schon mehrmals gestorben» Romy Tschopp ist mit Spina bifida zur Welt gekommen. Vor zwei Jahren war sie die in Peking erste Schweizer Para-Snowboarderin. Nun musste sie sich einer Operation unterziehen. Ein Gespräch über Leben und Sport mit einer Behinderung.

Romy Tschopp wurde mit einem offenen Rücken geboren und ist oft auf den Rollstuhl angewiesen. Dennoch fährt sie Snowboardcross. Bild: Sandra Ardizzone

Alles ist grün, alles wächst in der Klinik Rehab Basel, einen Steinwurf entfernt von der französisch-schweizerischen Grenze. Der Herzog & de Meuron-Bau zelebriert eine Architektur der Erneuerung, des Weitermachens. Es ist ein Statement.

Romy Tschopp ist bald drei Monate da. Die 30-Jährige ist mit Spina bifida zur Welt gekommen, einer Fehlbildung des Neuralrohrs, wie sie in Mitteleuropa eines von 1000 Kindern betrifft, Mädchen etwas häufiger als Jungen. Es gibt verschiedene Formen, auch praktisch folgenlose. Romy Tschopp hat eine schwere Variante mit Lähmungserscheinungen in den Beinen, Problemen mit Blase und Darm. Die Folgen haben seit der Kindheit zugenommen. Heute hat sie eine inkomplette Querschnittlähmung.

Trotzdem steht Romy Tschopp auf dem Snowboard. 2022 war sie die erste Schweizer Para-Snowboarderin an den Olympischen Spielen. Wir haben sie im Park der Rehaklinik getroffen.

Sie sind mit Spina bifida zur Welt gekommen, «mit einer Behinderung», ist das heute noch der korrekte Sprachgebrauch?

Ich bin da recht unkompliziert. Mir ist aber lieber, wenn man von einem Menschen mit Behinderung spricht und nicht von einem Behinderten. Damit stellt man den Menschen in den Vordergrund und nicht seine Behinderung.

Sie sind in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Konnten Sie zu Beginn mit Ihren drei gesunden Geschwistern mithalten?

Als ich zur Welt gekommen bin, sagte man, ich würde mein ganzes Leben im Rollstuhl sitzen. Ich habe aber schon sehr früh Physiotherapie gehabt und meine Mutter hat mit mir täglich Übungen gemacht. Mit meinen Geschwistern wollte ich immer mithalten, es ging vielleicht länger bei mir, aber ich habe dasselbe erreicht. Das hat meinen Durchhaltewillen gestärkt. Wir waren polysportiv, gingen Klettern, Inlineskaten, Snowboarden, Skifahren, Biken. Dann ist es normal, dass es bei Menschen mit offenem Rücken mit dem Alter Rückschritte gibt, das heisst aber nicht, dass mit Training nicht wieder etwas zurückkommt.

Vor ein paar Wochen haben Sie sich an der Blase operieren lassen, wie geht es Ihnen heute?

Unterdessen geht es mir besser. Der Anfang war harzig, das Blasentraining anstrengend. Sobald ich etwas mehr Flüssigkeit in der Blase hatte, habe ich geschwitzt, mir wurde schlecht und schwindlig, und ich musste oft erbrechen. Der Körper hat einfach stark reagiert. Heute wurde mir der Katheter gezogen, damit habe ich einen Meilenstein geschafft.

Was war der Grund für den Eingriff?

In den letzten Jahren hatte ich immer wieder Risse in der Blase und musste mehrmals notfallmässig ins Spital. Teilweise war die Situation kritisch. So war irgendwann klar, dass diese Operation, in der die Blase fast komplett durch eine neue Blase aus einem Teil des Dünndarms ersetzt wurde, unvermeidbar wird. Wegen der WM hatten wir die OP noch hinausgezögert, und ich konnte als Zweite im Snowboardcross abschliessen. Das war ein grosser Schritt für mich, nachdem ich mich nach einer Notoperation 2022 für die WM wieder aufs Board gekämpft hatte.

Bei der Operation mussten auch die Gebärmutter, ein Eierstock und ein Eileiter entfernt werden. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?

Die Spezialisten haben mir schon vor Jahren gesagt, dass sie mir davon abraten, Kinder zu bekommen. Ich merkte auch selbst, dass meine Ressourcen beschränkt sind. Deshalb hatten mein Mann und ich uns zum Glück schon vom Familienthema verabschiedet und waren froh, dass wir uns nicht innert zwei Wochen dagegen entscheiden mussten. Trotzdem war es ein Schock, weil es alles definitiv macht.

Und wie ist das Körpergefühl?

Normalerweise habe ich ein sehr gutes Körpergefühl. Jetzt mit der neuen Blase fühlt sich der Harndrang anders an, im Becken kann ich teils die Schmerzen nicht einordnen. Ich muss meinen Körper wieder neu kennenlernen. Und natürlich fehlt mir die ganze Kraft. Ich bin es gewohnt, dass mein vorderer Oberschenkelmuskel und mein Rumpf viel. Nach dieser OP braucht es sehr viel Fleiss und Arbeit, damit ich Boden zurückgewinne.

Wann wollen Sie zurück aufs Brett steigen?

Schwierig zu sagen. Der Reha-Austritt ist Mitte September geplant, ab da werde ich weitertrainieren, entlang meiner normalen Trainingsplanung. Ich muss mich an die Veränderungen mit der neuen Blase gewöhnen, etwa daran, dass ich sie spülen muss. Damit muss ich im Alltag einen Umgang finden. Für mich ist 2023/24 eine Zwischensaison. Mein Ziel ist es, eine solide Grundlage für die nächsten Jahre zu schaffen. Aber natürlich, wenn ich die Chance habe, werde ich auch mal einen Wettkampf mitfahren (lacht).

Sie halten sich vor allem mit der Oberschenkelmuskulatur und dem Rumpf auf dem Brett.

Ja, wir schauen, dass wir zusammen mit dem Material so viel Stabilität wie möglich herausholen, damit ich mit meinen Ressourcen möglichst gute Voraussetzungen habe.

Ist das ein Ausprobieren oder gibt es einschlägige Expertise?

Wir sind ein sehr junges Team und in der Findungsphase. Es ist ein stetes Ausloten, wo die Grenzen sind, eine Gratwanderung.

Im Sommer fahren Sie E-Bike – sind diese Sportarten vergleichbar?

Wie beim Snowboarden bin ich da in einer geschlossenen Kette drin. Dadurch muss ich das Becken nicht auf allen Ebenen kontrollieren. Das hilft mir. Sobald ich mit einem Fuss nicht mehr in der Bindung bin, brauche ich Hilfe. Beim Bike ebenso beim Aufsteigen, aber wenn ich dasitze und mit dem hinteren Teil des Fusses treten kann, kann ich viel ausgleichen. Ich gehe gerne auf Bike-Trails, weil ich diesen Sport mit meinem Mann teile. Und weil es Parallelen gibt zum Snowboardcross: die Linienwahl, die Geschwindigkeit, das Pushen, den Mut, den es braucht. Nur: Wenn ich hinfalle, komme ich alleine nicht mehr weg.

Sie wirken bei allem so furchtlos. Wie geht das?

(Lacht) Ich kann gut täuschen, gerade bei Sprüngen bin ich ein Angsthase! Da taste ich mich lange heran. Ich schätze die Fähigkeiten, die ich habe, sehr und will sie nicht einfach aufs Spiel setzen. Aber ich bin auch mit meiner Mentaltrainerin dran – es kann ja immer etwas passieren. Was mir das Snowboarden zurückgibt, sind Muskeln, auf die ich auch im Alltag angewiesen bin. Und eine Leidenschaft zu verfolgen, ist ja eigentlich das Grösste, was man haben kann.

Haben Sie im Alltag Schmerzen?

Nervenschmerzen habe ich täglich. Seit zehn Jahren. Die gehen vom Rücken in meine Beine, manchmal wie Messerstiche, elektrische Stromschläge, manchmal wie ein Ameisenkribbeln oder ein Strahl, der vom Hals über den ganzen Körper geht. Vieles kann ich mental ausgleichen, aber ich muss schon meine Ruhezeiten einhalten.

Nehmen Sie Schmerzmittel?

Eine Zeit lang habe ich viele Schmerzmittel genommen, die Nebenwirkungen machten sich dann auch bemerkbar. Jetzt nehme ich nur noch eine minimale Dosis und habe eine Reserve für Tage, wo der ganze Körper gelähmt ist vom Schmerz. Damit bin ich sehr vorsichtig, nehme sie nur, wenn es mir wahnsinnig schlecht geht. Sonst versuche ich, viel über den Kopf zu steuern.

Das funktioniert?

Ja, natürlich gewöhnt man sich auch an den Schmerz, wenn er täglich da ist. Es gibt auch Tage, wo man mir etwas anmerkt, dass ich den Schmerz verdränge.

Dafür muss man mental sehr stark sein.

Ich muss dazu sagen, ich habe ein Umfeld, das mir sehr hilft. Ich kann nicht vom Snowboarden leben, aber mein Mann unterstützt mich da voll. Er hat einen Förderverein für mich gegründet, auch meine Gotte und mein Onkel sind Teil davon. Die Schmerzen, die Inkontinenz, nicht selbst entscheiden zu können, ob ich Kinder will – das sind brutale Aspekte, aber ich kann damit umgehen, weil alles, was relevant ist in meinem Leben, Familie, Freunde, so toll ist.

Wurde Ihnen diese Einstellung vorgelebt, oder ist das Ihre Errungenschaft?

Das ist schon auch in der Familie verankert. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir benachteiligt wären, und der Grundgedanke war immer: Für Probleme gibt es Lösungen. Durch meine Geschichte, dass ich oft untendurch musste, ist dieses Gefühl vielleicht noch ausgeprägter. Meine Mutter erzählt, dass ich, als ich mit inneren Blutungen im Spital lag, zu ihr gesagt habe: «Mama, aber schau, die Sonne scheint» oder irgend so etwas Blödes. Ich habe die Fähigkeit, auch in prekären Situationen noch das Positive zu sehen. Etwa, dass ich das Glück habe in der Schweiz zu sein, wo die Spitäler und Reha-Möglichkeiten gigantisch sind. In einem anderen Land wäre ich schon mehrmals gestorben.

Bei Ihnen ist die inkomplette Paraplegie ein Geburtsgebrechen, andere werden durch einen Unfall zum Paraplegiker. Macht es einen Unterschied im Umgang damit?

Bei mir ist es wie ein Zwischending, gewisse Dinge konnte ich bis 20 tun und die gingen dann verloren. Bei der Inkontinenz bin ich froh, dass ich sie von Geburt an hatte, dass ich nicht weiss, wie es anders wäre. Aber dass ich etwa noch herumrennen konnte, dafür bin ich dankbar, zu wissen, wie das sich anfühlt, zu wandern, springen, Unihockey zu spielen, eine Skitour zu machen. An diesen Erinnerungen halte ich fest, auch wenn es brutal ist, das alles aufzugeben.

Sie haben in der Reha ein volles Tagesprogramm, müssen jetzt gleich weiter in die Physio. Was machen Sie hier am liebsten?

Ich musste jetzt lange warten, wegen der Bauchnarbe. Aber mittlerweile darf ich wieder mehr machen, war auf der Beinpresse, auf dem Velo. So den Körper wieder zu spüren, ist mega megaschön, das geniesse ich unheimlich.