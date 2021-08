Mannschaftssportarten im Amateurbereich sind verboten: So hart trifft es den Zentralschweizer Sport Der Bundesrat verbietet bis auf Weiteres Kontaktsportarten. Ausgenommen sind die unter 16-Jährigen. Wie es in unserer Region mit Basketball, Fussball, Handball, Ringen und Volleyball weitergeht.

Mannschaftssportarten im Amateurbereich sind ab sofort verboten. Das hat zur Folge, dass Meisterschaften abgebrochen oder unterbrochen werden müssen. Von den Regeln ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren. Wir haben bei fünf betroffenen Sportarten nachgefragt. Nicht überall ist die Enttäuschung gleich gross.

Bereits anfangs Woche verkündete der Deutschschweizer Basketballverband Probasket, dass der Spielbetrieb in sämtlichen Nachwuchs- und Amateurligen bis auf Weiteres unterbrochen werde. Auch der nationale Verband Swiss Basketball traf Massnahmen: Die NLB-Meisterschaft, in der Swiss Central Basketball mitspielt, wird bis auf Weiteres ausgesetzt.

Wie Swiss Basketball mitteilt, soll die Situation Ende November neu bewertet werden. Für SCB ist der Entscheid auch deshalb bitter, weil der Verein mit drei Siegen aus drei Spielen optimal in die neue Spielzeit gestartet ist. Welche Konsequenzen der Entscheid für den NLB-Verein hat, ist derzeit noch offen. «Der Vorstand wird sich nun treffen, um die nächsten Schritte zu besprechen», so Cheftrainer Orlando Bär auf Anfrage. Basketball gespielt wird fortan somit nur noch in den höchsten Ligen: Die NLA-Meisterschaften der Frauen und Männer werden unter Einhaltung der kantonalen Corona-Richtlinien fortgesetzt – bis auf Weiteres.

Joel Wright von Swiss Central Basketball (links) Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Januar 2020)

Für Urs Dickerhof, den Präsidenten des Innerschweizerischen Fussballverbands IFV, waren die Entscheide des Bundesrats absehbar. «Andere Kantone schlossen den Spielbetrieb schon vorher, jetzt hat der Bundesrat auch für uns entschieden.» Erschüttert darob zeigte er sich nicht, «es war immer unsere Absicht, so flexibel wie möglich zu bleiben». In diesem Fall heisst das: Die ausstehenden Spiele der Herbstrunde werden im Frühjahr nachgeholt. Im Regionalfussball (2. Liga regional bis 5. Liga) bedeutet dies: Einige Teams konnten ihr Pensum vollständig abspulen. Und die, die es am schlimmsten trifft, haben drei Partien nachzuholen.

Anders als bei den über 16-Jährigen, dürften die Nachwuchsfussballer weiterhin aktiv bleiben. Der IFV-Präsident kann sich vorstellen, dass «viele Eltern sich nun sagen: ‹Vorderhand ist genug›. Aber das ist nicht Sache des Verbands, die Vereine dürfen selber entscheiden, wie sie fortfahren wollen.» Im Frühjahr waren es nur wenige Vereine, die sich getrauten, den damals eingeschränkten Trainingsbetrieb aufzunehmen, als es wieder erlaubt war.

Nando Bühler vom FC Schötz (links) im Zweikampf mit dem Buochser Jérôme Bühler. Bild: Pius Amrein (Buochs, 17. Oktober 2020)

Beim Innerschweizer Handballverband (IHV) sind vom bundesrätlichen Beschluss rund 4000 Sportler betroffen. Das sei sehr traurig, betont Pascal Müller, seit zehn Jahren Präsident des HC Malters und in der ersten Amtsperiode höchster IHV-Mann: «Aber es ist kein Schock, wir mussten damit rechnen», sagt er konziliant, «denn es ist richtig, dass wir jetzt mit letzter Konsequenz darum kämpfen, diese Seuche in den Griff zu bekommen.» Wie lange genau und ob Junioren-Jahrgänge unter 16 Jahren vielleicht doch noch Handball spielen dürfen, dass weiss Pascal Müller selber noch nicht genau: «Wir werden abwarten müssen, wie der Schweizer Handball-Verband dazu Stellung nimmt. Wir Regionalsektionen müssen dann die entsprechenden Reaktionen tätigen. Ich gehe in einer Momentaufnahme davon aus, dass wir die Saison im Amateurbereich unterbrechen und später weiterschauen.» Er wisse auch, dass viele «unserer Handballer» irritiert seien, weil sie zum Beispiel vom Arbeitgeber die dringende Empfehlung erhalten hätten, «keine Risiken beim Hobby einzugehen». Kurzum, meint Pascal Müller: «Es ist wie es ist, da müssen wir durch. Und wir hoffen doch alle, dass solche Massnahmen helfen, diese Pandemie zu stoppen.»

Nick Christen, der CEO des HC Kriens-Luzern schaltete sich am Mittwochnachmittag in einer Präsidentenkonferenz mit den anderen NLA-Chefs quer. Wie es mit den NLA-Handballern genau weitergeht, wird am Donnerstag kommuniziert. Wobei der HCK-Manager davon ausgeht, dass «wir die Meisterschaft unter keinen Umständen abbrechen. Sondern das Szenario mit den Geisterspielen wiederholen.» Besser das, als gar nichts.

Janus Lapajne vom HC Kriens-Luzern setzt zum Wurf an. Bild: Pius Amrein (Kriens, 13. Oktober 2020)

Obwohl dank einem strengen Schutzkonzept sich bisher keine Ringer oder Zuschauer angesteckt haben, zieht das sofortige Verbot von Kontaktsportarten dennoch einen vorläufigen Schlussstrich unter die laufende Teammeisterschaft in der Premium League (NLA). Das ist für den Ringklub Willisau Lions besonders bitter: Die Luzerner erreichten mit Topresultaten ungeschlagen den Halbfinal und sind in Topform. Das erste Duell am letzten Samstag gewannen sie auswärts gegen Kriessern überraschend deutlich. Die Willisauer waren bisher in der richtigen Spur, um ihren letztjährigen Titel erfolgreich zu verteidigen. Im Final wartet Freiamt, falls es später weitergehen sollte. «Dieser Unterbruch tut sehr weh und ist sportlich gesehen für uns bedauerlich. Es ist ein Stich in die Herzen der Ringer und Fans. Die Gesundheit steht jedoch über allem», sagt Markus Odermatt, der Präsident des Ringklubs Willisau Lions.

Finanziell dürfte es für den Rekordmeister ein schwieriges Jahr werden. Man habe den Gürtel schon seit dem vergangenen März enger schnallen müssen und Budgetkürzungen vorgenommen. «Zum Glück haben wir bisher noch keinen unserer treuen Sponsoren verloren. Wie rot die Zahlen am Ende tatsächlich ausfallen werden, kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden», erklärt Odermatt.

Der Willisauer Stefan Reichmuth gegen den Einsiedler Sven Neyer in der Kat. 97 kg Freistil. Bild: Pius Amrein (Willisau, 12. September 2020)

Bereits am Dienstag hat Swiss Volley entschieden, die Volleyball-Meisterschaften aller regionalen und nationalen Ligen bis zur Nationalliga B bis mindestens am 23. November zu unterbrechen. Davon betroffen ist auch der Innerschweizer Verband SVRI. Mädchen und Buben können mit den getroffenen Massnahmen weiterhin Volley-Sport betreiben. Dies freut Präsident Urs Triebold. «Das ist sehr wichtig, dass wir trainieren dürfen. Es ist ein sehr positives Zeichen der Politik. Denn die Jungen kommen gerne in die Halle.» Doch Triebold stellt sich bereits die nächste Frage: «Schicken die Eltern ihr Kind weiterhin noch zum Sport? Da bin ich mir nicht sicher», so der Präsident. Die regionalen Trainingscenter RTZ und der Staff um Thomas Helbling (Nachwuchsverantwortlicher) und Markus Egger (Leiter RTZ) kosten sehr viel Geld. «Es ist klar, wir sind auf die Beiträge der Kinder angewiesen, sonst haben wir ein finanzielles Loch», hält Triebold fest.

Auch im Volleyball darf nur noch in der obersten Liga gespielt werden. Symbolbild: Pius Amrein

Für Volley Luzern bedeuten die getroffenen Massnahmen, dass fortan nur noch 50 Zuschauer die Spiele der NLA-Volleyballer in der Halle mitverfolgen können. Präsident Josef Wicki sagt dazu: «Die Emotionen werden somit in den Haushalt verdrängt.» Denn die Spiele gibt es per Livestream zu sehen. Dass die NLA-Saison nicht unterbrochen wird, freut ihn. «Das ist im Interesse des Sports.» Wicki betont aber auch: «Die Gesundheit der Bevölkerung steht im Zentrum. Auch wir leisten unseren Beitrag.» Für Volley Luzern wird es finanzielle Folgen haben. «Ende Jahr wird uns Geld fehlen, das ist klar. Da müssen wir dann schauen, wie wir dies ausbalancieren werden», so der Präsident.