So verabschiedet sich Lindsey Vonn Es war ihr letzte Abfahrt, ihre letzte Weltmeisterschaft. Lindsey Vonn, eine der grössten Karrieren im alpinen Skirennsport, verabschiedet sich bei der WM in Are mit einer Bronzemedaille.

(sda/rem)

Lindsey Vonn feierte in der WM-Abfahrt in Are die Bronzemedaille. Damit gelang Vonn in ihrem letzten Rennen ein ähnlich grandioser Karriere-Abschluss wie am Samstag Aksel Lund Svindal.

Die 34-Jährige, die letzte Saison beim Finale in Are auf derselben Piste den 82. und letzten Sieg gefeiert hatte, zeigte nochmals eine Leistung, die ihr nach dem Sturz im Super-G vom letzten Dienstag nur noch die wenigsten zugetraut hätten.