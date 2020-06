So werden Sie zum Gümmeler: Checkliste für Einsteiger

Die Schweiz fährt öfter Velo – als ÖV- und Fitnesscenter-Ersatz und um schöne Ecken zu sehen

Das Rad der Gesellschaft drehte langsamer in den letzten Monaten. In den Velowerkstätten dafür umso schneller. Einige hatten doppelt so viele Reparaturaufträge als üblich.