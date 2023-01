Social Media «Nach 15 Jahren»: Federer postet Video von der Piste – Skistars reagieren begeistert «Es fühlt sich gut an, wieder auf der Piste zu sein», schreibt der Tennis-Star Roger Federer zu einem Video auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen den Maestro beim Skifahren. In den Kommentaren häufen sich prompt die Reaktionen von Ski Stars – und Fans von Taylor Swift.

Im vergangenen Herbst ist Roger Federer vom aktiven Tennissport zurückgetreten. Nach der Rücktrittsankündigung hat er einen emotionalen Abschied am Laver Cup gefeiert, als er sein letztes Match an der Seite seines grössten Rivalen, Rafael Nadal, bestritten hat. Bei der anschliessenden Zeremonie, bei der Sängerin Ellie Goulding aufgetreten ist, sassen Federer und Nadal händchenhaltend an der Seitenlinie und konnten ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Roger Federer und Rafael Nadal beim Laver Cup. Freshfocus

Später wurde er, also Federer, an den Sports Awards ausgezeichnet. Von Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd bekam er einen Special Award. Es war der insgesamt elfte Preis, den er an der Gala während seiner Karriere entgegennehmen durfte. Dabei hat Federer Amherd, ebenfalls begeisterte Tennisspielerin, zu einem Match eingeladen. Und jüngst hat die langjährige Nummer 1 der Welt am Zürcher Hauptbahnhof für Aufsehen gesorgt, als er mit dem weltweit bekannten Komiker Trevor Noah einen Werbespot gedreht hat.

Auf der Skipiste – und die Reaktionen folgen prompt

Jetzt fällt Roger Federer wieder mit einem Sport auf, den er schon lange liebt: Ski fahren. Während seiner Karriere hat er grösstenteils darauf verzichtet, weil die Verletzungsgefahr nicht unerheblich ist. Nun ist auf seinem Instagramkanal ein Video aufgetaucht, das den 41-Jährigen auf den Ski zeigt. Nach 15 Jahren sei er zum ersten Mal wieder auf der Piste, schreibt Federer dazu. Und: «Es fühlt sich gut an, wieder auf der Piste zu sein.»

Sportstars, vor allem diejenigen aus dem Skizirkus, reagieren begeistert. Während Lindsey Vonn, eine persönlich gute Freundin Federers, und Freestyle-Ass Andri Ragettli freudig kommentieren, schreibt Beat Feuz, der am Samstag sein letztes Weltcup-Rennen bestritten hat, unter das Video: «Im Abfahrtsteam ist ein Startplatz frei» – verbunden mit einem augenzwinkernden Smiley.

Federer macht auf der Skipiste jedenfalls eine gute Figur und überrascht, weil er das Video mit einem Song von Taylor Swift unterlegt hat – aber sehen Sie selbst. Das Video gibt es oben. (cri)