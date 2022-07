NHL-Draft Von Wolfwil nach Dallas: Wie aus dem Solothurner Lian Bichsel ein Star wurde In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurde der Wolfwiler Eishockeyspieler Lian Bichsel von den Dallas Stars in der ersten Runde der jährlichen Talentziehung ausgewählt. Für den 18-Jährigen ging damit ein Traum in Erfüllung.

Hatte allen Grund zum Lachen: Lian Bichsel. Graham Hughes / AP / keystone-sda.ch

Um 3:30 Uhr Schweizer Zeit war es so weit: Die Vertreter der Dallas Stars standen auf dem Podium des Bell-Centers in Montreal, wo der diesjährige NHL-Draft über die Bühne ging. Und ihre Wahl fiel auf den Schweizer Verteidiger Lian Bichsel. 18 Jahre alt, 1,97 Meter gross und über 100 Kilogramm schwer. Das grosse Talent aus Wolfwil, das sein Eishockey-Einmaleins beim EHC Olten erlernte, schritt auf die Bühne und nahm dort, wie üblich, das - passend zu den Farben seines Stammklubs Olten - grün-weisse Trikot der Stars in Empfang, streifte es über, setzte sich den passenden Baseball-Cap auf den Kopf und schüttelte eifrig die Hände der Dallas-Vertreter.

An 18. Stelle ging Bichsel über den Ladentisch. Damit er ist er gleichauf mit Mirco Müller, der 2013 von den San Jose Sharks ebenfalls an dieser Position ausgewählt wurde, der am höchsten gedraftete Schweizer Verteidiger in der Geschichte der NHL-Talentziehung. Dass er vergleichsweise früh in die Kränze kam, war nach den Entwicklungen der letzten Woche nicht überraschend. Die Aktien den Solothurners waren stetig gestiegen. Sein Paket aus eindrücklichen Körpermassen, gepaart mit seiner physischen Spielweise und seinem Steigerungspotenzial punkto Offensive war für die Vertreter aus Dallas verlockend genug, sich die Rechte an Bichsel schon in der Mitte der ersten Runde zu sichern.

Dallas eine gute Destination für Verteidiger

Die Stars kann man punkto Ausbildung von Verteidigern als gute Destination für Lian Bichsel betrachten. In den letzten Jahren brachten sie mit John Klingberg, Miro Heiskanen oder Esa Lindell eine ganze Reihe von überdurchschnittlichen NHL-Defensivleuten heraus. Bichsel weist nicht dasselbe Offensivpotenzial wie Klingberg oder Heiskanen auf, ist dafür aber, wenn er sich weiter so entwickelt wie im letzen Jahr in Schweden bei Leksand, das komplettere Paket und dürfte, bei voller Ausschöpfung seines Potenzials, eine schöne NHL-Karriere hinlegen.

Noch ist nicht klar, wie die unmittelbare Zukunft Bichsels aussieht. Das Nachwuchs-Camp der Stars, welches kommende Woche beginnt, verpasst der Wolfwiler aus logistischen Gründen. Er wird bald mit der Schweizer Junioren-Nationalmannschaften mit den Vorbereitungen auf die in den August verschobene U20-WM beginnen. Und im Fokus steht für Lian Bichsel auch die Vollendung seines Sommertrainings, welches er täglich in Lausanne bestreitet und das bis Mitte Juli dauern wird.

Ein weiteres Jahr bei Leksand wahrscheinlich

Im Hinblick auf die kommende Saison dürften die Stars dem Schweizer Verteidiger-Talent bei dessen Entwicklung keine Steine in den Weg legen und ihn ziemlich sicher eine weitere Saison bei Leksand «parkieren», wo er noch einen gültigen Vertrag besitzt. Es sei denn, Bichsel erhält eine Einladung für das Saison-Vorbereitungscamp von Dallas im September und überzeugt dort derart, dass man ihm schon jetzt eine Chance gibt, sich auf NHL-Level zu bewähren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist allerdings gering.

Interessantes Detail am Rande: Mit Peter DeBoer haben die Dallas Stars kürzlich einen neuen Headcoach verpflichtet. Er war in den Saisons 2015/16 und 2016/17 auch zwei Jahre lang der Trainer von Mirco Müller bei den San Jose Sharks. Müller hatte unter DeBoer einen eher schweren Stand und wurde im Sommer 2017 nach New Jersey transferiert. Was auch zeigt: Lian Bichsels Weg in die beste Liga der Welt ist noch ein weiter. Aber immerhin hat er jetzt schon mal die Tür aufgemacht.