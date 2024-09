Saisonstart in Bahrain Die Formel 1 ist zurück – und alle jagen Max Verstappen An diesem Wochenende beginnt die 74. Formel-1-Saison. Kann Weltmeister ­Verstappen seinen Titel verteidigen? Wie gut sind Rivale Lewis Hamilton und Ferrari? Und was läuft bei Alfa Romeo Sauber? Fragen und Antworten zum Start.

Exklusiv für Abonnenten

Kleiner Makel beim Titel­verteidiger: Max Verstappen gewann noch nie in Bahrain. Und am Sonntag? Imago/Zak Mauger

Was ist neu in der Formel-1-Saison 2023?

24 Grand Prix waren geplant, der ­China-GP wurde aufgrund der dortigen Covid-­Regeln erneut abgesagt, aber auch mit den verbleibenden 23 Rennen ist es eine Rekordsaison. Der Auftakt ist an diesem Wochenende in Bahrain, das finale Rennen am 26. November in Abu Dhabi. Während der Frankreich-Grand-Prix nicht mehr im Kalender steht, ist Katar nach einjähriger Pause (Fussball-WM) wieder dabei.

Neu ist ein dritter Grand Prix in den USA: Viva Las Vegas! 1981 und 1982 fuhr die Formel 1 bereits im Spielerparadies, doch jetzt gibt’s einen GP der Su­perlative, über den berühmten «Strip» auf dem Boulevard mit den glamourösen Casinos und mit einer eigens gebauten Boxengasse, für die die Formel 1 sogar erstmals selbst das Grundstück gekauft hat, für angeblich 240 Millionen US-Dollar. Nachdem bereits 2022 Miami für einen neuen Hype in den USA ­gesorgt hat, und mit exorbitant hohen Hospitality-Ticketpreisen, aber auch einer grossen Show von sich reden machte, kann man davon ausgehen, dass «Vegas» die Show übertreffen wird. Bei der Präsentation fuhren die Boliden mit Unterbodenbeleuchtung!

Bei mehr Rennen gibt es aber weniger Testzeit, so wenig wie noch nie, die traditionellen Wintertests in Barcelona wurden komplett gestrichen: Statt an sechs Tagen durfte nur von 23. bis 25. Fe­bruar in Bahrain getestet werden – sodass die Teams ihre Boxen gleich für den Saisonstart stehen lassen konnten.

Wie will die Formel 1 zusätzlich für mehr Action sorgen?

Erstmals gibt es sechs statt drei Sprintrennen, diese sind vorwiegend nach der Sommerpause: Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Austin, ­Lusail (Katar), Sao Paulo. Damit will die Formel 1 das Rennwochenende aufwerten und für mehr Rennaction sorgen. An diesen GPs findet die K.-o.-Qualifikation ­freitags statt. Samstags ist das Sprintrennen, das die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag bestimmt.

Was hat sich in Sachen Technik ­geändert?

Nach den umfassenden Regeländerungen zur Saison 2022 stand diesen Winter für die Teams vor allem Weiterentwicklung auf dem Programm. Einige Regeländerungen, vorwiegend aus Sicherheitsgründen, gab es: Der Horror-Crash von Silverstone, bei dem sich Alfa Romeo-Pilot Guanyu Zhou mehrfach überschlagen hatte, hat zur einer Sicherheitsmassnahme geführt:

Der Horror-Crash von Silverstone, bei dem sich Alfa Romeo-Pilot Guanyu Zhou mehrfach überschlagen hatte, hat zur einer Sicherheitsmassnahme geführt: Die Überrollbügel mussten abgerundet und verstärkt werden und sollen jetzt neu 12 Tonnen Belastung, beim Crash 12 g aushalten.

Die Rückspiegel sind 20 statt 15 Zen­timeter breit. Das Känguru-Hüpfen (Porpoising), das zu Saisonbeginn 2022 vor allem Lewis Hamilton das Leben erschwert hat, soll durch die Anhebung der Unterbodenkante verhindert werden, und die Autos müssen jetzt (ohne Sprit) mindestens 796 kg, statt wie bisher 798 kg wiegen. Deswegen verzichten einige Teams auf Lackierung, die Boliden glänzen im Carbon-Look.

Komplizierte Aero-Testzeiten: Je besser ein Team 2022 in der Konstrukteurs-WM abgeschnitten hat, umso weniger aerodynamische Tests darf es durchführen.

Früher überholen: Die Formel 1 will an der Spitze für noch mehr Action in den ersten Rennrunden sorgen, deshalb testet sie bei zwei Sprintrennen, ob die Fahrer bereits nach der ersten freien Runde den Heckflügel flachstellen dürfen, was für weniger Luftwiderstand und mehr Topspeed auf den Geraden sorgt.

Wer hat eine Chance auf den Titel?

17 Siege in 22 Starts, Red Bull hatte 2022 klar in der Hand, vor allem die zweite Saisonhälfte. Mit 454 Punkten und 15 Siegen holte Max Verstappen einen Rekord. Der Niederländer will den Titel erneut verteidigen, um sich den WM-Hattrick zu schnappen. Lewis Hamilton ist nach einer sieglosen Saison heisser auf Siege denn je. Ferrari hat mit Charles Leclerc und Carlos Sainz zwei Anwärter. Die Macher der Formel 1 hoffen auf einen spannenden Dreikampf an der Spitze.

Bei Ferrari heisst das Ziel: WM-Titel! Dafür setzt der Rennstall auf Ex-Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur. Imago/Jerry Andre

Welche Rückschlüsse kann man aus 2022 ziehen?

2022 gab es viele spannende Rennen, obwohl der 35-fache GP-Sieger Verstappen dominierte. Zu Saisonbeginn war das Duell Ferrari gegen Red Bull ebenbürtig. Ferrari startete mit einem Le­clerc-Sieg in Bahrain, baute dann aber ab und gewann nach der Sommerpause nicht mehr. Der Mercedes hüpfte, erst beim vorletzten Grand Prix schafften sie mit George Russell einen Sieg. Bei den Tests war Red Bull überlegen, Ferrari schnell, hatte aber zu schnell abbauende Reifen, Mercedes gab zu, an der Balance arbeiten zu müssen.

Gibt es Duelle und Dreikämpfe oder ist Max Verstappen unschlagbar?

Experten schätzen, dass Red Bull bis zu fünf Zehntel pro Runde schneller ist – in der Formel 1 eine Welt. Der RB19 ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Vorjahresboliden, gebaut für und um Verstappen, der sehr zufrieden lobt: »Wir sind in jeder Beziehung besser vorbereitet als vor einem Jahr. Unsere Gegner sind die üblichen Verdächtigen.»

Charles Leclerc verrät aber, dass Ferrari sich bei den Tests zurückgehalten habe: «Wir haben mit dem Auto einen Schritt nach vorne gemacht, und uns bei den Tests beim Set-up verbessert», so der Monegasse, «wir haben bei der Charakteristik die Schwerpunkte anders gesetzt, um mehr Speed auf den Geraden zu haben, denn das fehlte uns 2022 gegenüber Red Bull.»

Welche Rolle Mercedes spielen kann, ist unklar. Lewis Hamilton, der seit 2020 seinen achten WM-Titel jagt, betont: «Es gibt noch vieles, woran wir arbeiten müssen. Wir glauben aber, irgendwann ein Auto zu haben, mit dem wir in den Kampf eingreifen werden.» Ralf Schumacher urteilt bei Sky: «Bei Mercedes ist der Wurm drin.»

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen sagt in einem Video: «Eigentlich kann nur dann jemand Verstappen am Titel hindern, wenn er von der Technik im Stich gelassen wird.»

Welche Chancen hat Alfa Romeo-Sauber?

CEO Fredéric Vasseur hat das Team verlassen und ist zu Ferrari gewechselt, um dort den ungeliebten Mattia Binotto zu ersetzen. Als Vasseur-Nachfolger bei den Hinwilern gibt es jetzt eine «Doppelspitze», aber niemanden, der den Titel «Teamchef» offiziell trägt: Alessandro Alunni Bravi (48) ist weiterhin Geschäftsführer (Managing Director) bei Sauber und neu Team-Repräsentant in der Formel 1. Ex McLaren-Teamchef Andreas Seidl (47) ist neu in Hinwil und CEO der Sauber-Gruppe. Er will sich nach eigenen Angaben auf das Wachstum der Gruppe konzentrieren und auf anstehende Herausforderungen und Chancen vorbereiten. Hintergrund: Die neue Partnerschaft mit Audi ab 2026, bis dahin fährt Sauber mit Ferrari-Motoren. So macht die italienisch-deutsche Teamleitung durchaus Sinn.

Wie gut sind die Fahrer bei Sauber?

Für die Hinwiler ist Kontinuität wichtig. 2022 holten Valtteri Bottas (6.) und Zhou Guanyu (10.) beim Auftakt in Bahrain zusammen neun Punkte. Insgesamt fuhren der Finne und sein chinesischer Teamkollege 55 WM-Zähler ein. Sie wollen ihren sechsten WM-Platz in der 2022er-Konstrukteurs-WM toppen. Reservepilot ist der Franzose Théo Pourchaire. CEO Andreas Seidl über seine Piloten: «Valtteris Erfahrung und sein Wissen über Rennsiege sind ein grosser Vorteil für uns. Zusammen mit seiner Konzentration und seinem Engagement wird er uns helfen, uns als Team weiterzuentwickeln. Es macht Spass, mit ihm zusammen zu sein.» Zhou sei eine gute Ergänzung zu Bottas: «Ich mag eine Mischung aus Jugend und Erfahrung in einem Fahreraufgebot, und Zhou hat bewiesen, dass er seinen Platz verdient hat. Er hat sich kontinuierlich verbessert», sagt Seidl über den chinesischen Piloten.

Wie schätzen die Experten Alfa-­Sauber ein?

SRF-Experte und Ex-F1-Pilot Marc ­Surer sagt: «Der Alfa Romeo war bei den Testfahrten schnell unterwegs, es sieht so aus, dass das Sauberteam wieder ein konkurrenzfähiges Auto auf die Beine gestellt hat. Die Chance ist da, dass sie den sechsten Platz verteidigen können, das wäre schon ein voller Erfolg. Die Fahrerpaarung mit dem erfahrenen Bottas und Neuling Zhou, von dem man in der zweiten Saison mehr erwarten darf, ist gut und das Chassis scheint auch gut zu sein.»

Mika Häkkinen verrät: «Ich habe mit Valtteri gesprochen. Er ist von der Entwicklung bei Alfa Romeo sehr angetan. Ich hoffe, er kann im Mittelfeld vorrücken.»

Wann kommt die nächste Formel-1-Pilotin?

Neu am Start ist die F1 Academy, eine rein weibliche Nachwuchsserie. Fünf Teams mit je drei Autos fahren bei sieben Events mit jeweils drei Rennen. Unter der Leitung von Susie Wolff gibt sie Formel-1-Pilotinnen eine Chance.

Was macht eigentlich Wahlschweizer Mick Schumacher?

43 Grand Prix hat er gefahren, in Silverstone schaffte Mick Schumacher seine ersten WM-Punkte, insgesamt holte er 2022 zwölf Punkte. Doch Haas-Boss Günther Steiner setzt auf mehr Erfahrung – deswegen ersetzt Nico Hülkenberg Schumacher. Dieser ist jetzt als Reservepilot bei Mercedes unter Vertrag, hört den Boxenfunk, arbeitet dazwischen im Mercedes Simulator, wird sicher auch mal Freitagstrainings fahren. Er hat die Renn-Chance bei einem Ausfall der Stammfahrer von Mercedes und Kundenteam McLaren, eventuell auch Aston Martin oder Williams. Er wird lernen, wie man siegt, denn nach der ersten sieglosen Saison seit 2013 will Mercedes zurück an die Spitze.

Wo kann ich die Rennen schauen?

Das Schweizer Fernsehen überträgt alle 23 Rennen live. Damit sind die Schweizer Zuschauer privilegiert. In vielen anderen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Frankreich oder England, sind die Rennen meist nur noch im Pay-TV zu sehen.