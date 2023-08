Jetzt live: Können die Nordwestschweizer den Festsieg in den eigenen Reihen behalten?

Am Nordwestschweizer Schwingfest in Deitingen werden die einheimischen Athleten von acht Gästeschwingern herausgefordert. Können sich Nick Alpiger, Joel Strebel und Co. gegen die starke Konkurrenz aus Bern, der Nordost- und der Innerschweiz behaupten? Verfolgen Sie das Geschehen hier im Liveticker.