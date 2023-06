Jetzt live: Nick Alpiger trifft in Obergösgen im Schlussgang auf Sinisha Lüscher

Am Solothurner Kantonalen Schwingfest in Obergösgen fehlen viele der grossen Namen aus der Nordwestschweiz. Dennoch verspricht der Wettkampf aufgrund der offenen Ausgangslage viel Spektakel. Gelingt es einem der Geheimfavoriten, die beiden Eidgenossen Nick Alpiger und Patrick Räbmatter am Festsieg zu hindern? Verfolgen Sie das Geschehen hier im Livestream und im Liveticker.