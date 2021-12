Sonderweg Der Schweizer Skiprofi Urs Kryenbühl spürt die Folgen seines Impfverzichts bis heute Am liebsten würde er sich ganz auf sein Comeback konzentrieren. Doch das Thema Corona lässt Urs Kryenbühl nicht los. Nachdem er sich gegen eine Impfung entschied, erfuhr der Schwyzer viel Hass. Doch auch sein Leben als Skifahrer beeinflusst der Entscheid.

Urs Kryenbühl sagte, nachdem er auf die Covid-Impfung verzichtete: «Man kann es nie allen Menschen recht machen.» Keystone

Am liebsten würde Urs Kryenbühl gar nicht mehr über Corona sprechen. Zu heftig waren die Reaktionen, nachdem er und Ralph Weber bekannt machten, dass sie auf eine Impfung verzichten.

Inzwischen nehmen die negativen Kommentare zwar ab und hat sich der Hass, der ihnen entgegenschlug und sogar zu Morddrohungen führte, etwas gelegt. Trotzdem bleibt das Thema präsent. Auch vor den beiden Rennen am Freitag und am Samstag in Gröden.

Der italienische Skiverband wollte zuerst nur vollständig ­geimpfte Athleten zulassen. Erst nach einer Intervention von Swiss-Ski erhielten Kryenbühl und Weber, die beide im ver­gangenen Winter an Covid erkrankt waren, eine Ausnahmebewilligung.

Der Vater der Freundin regte die Selbstheilung an

Dabei gibt es im Leben von Urs Kryenbühl eigentlich schon genug Unvorhersehbares. Im vergangenen Januar stürzte er in Kitzbühel beim Zielsprung. Er prallte brutal auf dem Boden auf und blieb liegen. Erinnerungen kamen auf an den schrecklichen Unfall von Daniel Albrecht im Jahr 2009.

Der heftige Sturz von Urs Kryenbühl in Kitzbühel, von dem er sich glücklicherweise ganz erholte. Giovanni Auletta / AP

Kryenbühl hatte mehr Glück. Er zog sich «nur» eine Gehirnerschütterung, einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie sowie einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Anders als Albrecht war Kryenbühl schnell wieder ansprechbar und konnte mit einer für Sportler schon fast gewöhnlichen Rehabilitation beginnen.

Wobei was heisst das schon. Kryenbühl entschied sich, die Verletzungen in seinem Knie konservativ zu behandeln, indem er auf eine Operation verzichtete.

Urs Kryenbühls Weg zurück nach der schweren Verletzung. Youtube

Der 27-Jährige vertraut auf die Fähigkeiten von Sepp Marty. Dieser ist der Vater von seiner Freundin Nadine und betreibt in Unteriberg eine Naturheilpraxis. «Er setzt auf die in der Schweiz noch nicht sehr bekannte Scenar-Therapie», erzählt Kryenbühl in Gröden. Mittels elektrischer Impulse soll dabei die Selbstheilung des Körpers angeregt werden.

Der Hass ist nicht spurlos an Kryenbühl vorbeigegangen

In Beaver Creek, wo Kryenbühl Anfang Dezember verspätet in die Saison startete, hielt sein Knie dem wettkampfmässigen Einsatz stand. Zwei 16. Plätze ­waren angesichts seiner Vorgeschichte ein sehr ansprechendes Ergebnis.

Doch zu reden gab ­anderes. Zum Beispiel sein Fehlen beim Speedauftakt eine ­Woche zuvor in Lake Louise. Diesen verpassten Kryenbühl und Weber, weil nach Kanada nur geimpfte Personen einreisen dürfen.

Schon ihre unmittelbare Vorbereitung auf die Saison wurde gestört. Während ihre Kollegen aus dem Speedteam in Kanada trainierten, flogen Kryenbühl und Weber einen Tag, bevor auch die USA die Einreisebestimmungen verschärften, nach Kalifornien, um sich in Santa Monica und San Diego im konditionellen und im Kraftbereich zu schinden.

Kryenbühl sagt zwar, dass er sich vorstellen könne, dies nun immer so zu tun: «Etwas Wärme vor der Saison tat gut, um den Kopf zu lüften.» Doch in diesem Jahr war es auch eine Art Flucht.

Eine Flucht vor der teils harschen, manchmal klar zu weit gehenden Kritik an seinem Entscheid, sich nicht zu impfen. «Ich habe versucht, das Handy auf die Seite zu legen», sagt er. «Ich habe versucht, mich auf mich zu konzentrieren.» Aber:

«Spurlos geht das wohl an niemanden vorbei.»

Geholfen hat ihm sein Umfeld. Aber auch der Aargauer Mentaltrainer Christian Birri, der ihm schon bei der Verarbeitung des schweren Unfalls unterstützte. Kreyenbühl sagt: «Man ist froh um jede Hilfe, aber man muss auch selbst lernen, damit umzugehen. Man wird es nie allen Menschen recht machen können.»

Man wisse nie, was die Zukunft bringt

Und doch stellt man sich fast zwangsweise die Frage: Warum tut er sich das an? Kryenbühl betont, dass er sich als Genesener genügend immunisiert fühle. Und er die Risiken von Impfnebenwirkung höher einschätze, als selbst schwer zu erkranken.

Seine Angst und Überzeugung ­gehen so weit, dass er freiwillig auf Rennen und mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit auch auf die Olympischen Spiele in Peking verzichtet. Er sagt: «Ich bin noch nie eine komplette Weltcup­-Saison gefahren. Sei es aufgrund von Verletzungen oder anderen Umständen. Von daher kann man ja nie sagen, was die Zukunft bringt.»

Trotzdem bleibt bei manchen Unverständnis. Oder rät Swiss Olympic beispielsweise klar zur Impfung. Und dann führt Kryenbühls Entscheid auch noch zu teils speziellen Konstellationen. So ersetzte sein Kopfsponsor kurzzeitig den Claim «Einfach. Klar. Helvetia.» durch «Einfach. Klar. Impfen.»

Doch so einfach und klar ist das offensichtlich nicht. So fährt Kryenbühl ungeimpft Rennen und trägt dabei den Helm mit dem Namen des Sponsors.

Sein Sponsor wirbt fürs Impfen. Ury Kryenbühl verzichtet darauf. Robert F. Bukaty / AP

Auf An­frage schreibt der Versicherer: «Wir respektieren die Wahlfreiheit aller Mitmenschen. {...} Wir behalten uns aber vor, allfällige Auswirkungen auf das Sponsoring-Engagement mit unseren Vertragspartnern zu besprechen.»

Im persönlichen Gespräch erklärte er die Beweggründe

Kryenbühl hat vor der Veröffentlichung seines Entscheids offen mit seinen Partnern gesprochen. «Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Es ist kein Entscheid, den man schnell auf schnell trifft. Ich habe erklärt, warum ich mich so entschieden habe, und die Rück­meldungen waren, dass es mein Entscheid sei und mich alle unterstützen werden.»

Trotzdem bleiben auch hier Fragen. So ist Kryenbühl Teil der Nationalmannschaft und erhält von Swiss-Ski entsprechende Leistungen. Allerdings kann er gewisse Gegenleistungen nicht erbringen, weil er – anders als verletzte Athleten – teils durch einen freiwilligen Entscheid nicht startberechtigt ist.

Swiss-Ski-Alpindirektor Walter Reusser. Tobias Samuel Haas / SWISS SKI

Alpindirektor Walter Reusser schreibt auf die Frage, ob Swiss-Ski als Folge Kürzungen prüfe: «Nein, wir behandeln alle Athleten gleich. Mehr Auskunft geben wir hierzu nicht.»

Und was ist mit dem Zusatzaufwand, den Ungeimpfte dem Verband bereiten, wie zum Beispiel vor den Rennen in Gröden?

Druck, sich zu impfen zu müssen, verspürt Kryenbühl nicht

Tom Stauffer, der Cheftrainer der Männer, schätzt, dass sich der ­administrative Aufwand aufgrund von Corona im Vergleich zur Vorsaison verdoppelt habe. «Im vergangenen Winter brauchten alle einfach einen negativen PCR-Test. Jetzt gibt es unterschiedliche Bestimmungen für Geimpfte und Ungeimpfte. Und in jedem Land ist es anders.»

Reusser antwortet auf die Frage, wer für die Extrakosten aufkomme: «Es ist sowieso aufwendig, den Trainings- und Wettkampfbetrieb aufrechtzuerhalten.»

Und so bleibt die Erkenntnis: Es bleibt kompliziert. Kryenbühl sagt auf die Frage, ob er Druck spüre, sich zu impfen: «Nein, und es wäre auch der falsche Impuls. Es ist doch besser zu sagen, dass man in schwierigen Situationen hinter jemandem steht. Und das wird irgendwann von mir zurückkommen.» Kann es doch so einfach sein?