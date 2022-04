Super League Nach einem Verlust von 14,4 Millionen im Jahr 2021: Sparen bleibt beim FC Basel oberstes Gebot Das Eigenkapital aus den rosigen Zeiten ist so gut wie aufgebraucht, die Kosten sollen beim einst wirtschaftlich weit enteilten Branchenkrösus weiter heruntergefahren und mit einer erneuten europäischen Gruppenphase das Ergebnis 2022 im Gleichgewicht gehalten werden.

FCB-Hauptaktionär David Degen: Schaut auf ein erstes Jahr beim FC Basel zurück, in dem er im Mai 2021 das Ruder übernahm und am Ende 14,4 Millionen Franken mit dem Rest des AG-Eigenkapitals ausgleichen musste. Freshfocus

David Degen wäre nicht David Degen, wenn er selbst angesichts tiefroter Zahlen seines FC Basel nicht ein bisschen frohen Mut und Optimismus verbreiten würde. Dass dem FCB demnächst ein Investment-Partner zur Seite springen müsste, erteilte er am Mittwoch eine glatte Absage: «Es ist für alle von uns Aktionären ein langfristiges Projekt. Und wenn Sanierungsmassnahmen ergriffen werden müssten, dann werden wir Aktionäre das tun.»

Mit Blick auf die Geschäftszahlen 2021 und die Bilanz der FC Basel 1893 AG ist dieser Tag womöglich in gar nicht so weiter Ferne. Der FCB hat im vergangenen Jahr 14,4 Millionen Franken Verlust gemacht, die er mit Eigenkapital ausgeglichen hat. Somit bleibt ihm ein schmaler Rest von 1,5 Millionen, und Finanzchef Mirko Brudermann hielt bei der Bilanz-Medienkonferenz fest: «In Zukunft haben wir keinen Spielraum mehr.»

Wie in vielen anderen Lebensbereichen hat die Corona-Krise auch beim FC Basel Schleifspuren hinterlassen, insbesondere bei verminderten Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen. Den Transfererlösen aus dem Jahr 2020 (36,4 Millionen) standen diesmal lediglich 6,7 Millionen gegenüber; eine Auf-/Abwärtsbewegung, die der FCB jedoch seit vielen Jahren in seinen Erfolgsrechnungen festhält. Ausserdem geht er mit 16 Millionen Darlehen vom Bund aus der Corona-Krise.

Finanzchef Mirko Brudermann bei der Präsentation der Geschäftszahlen der FC Basel 1893 AG am Mittwoch: «In Zukunft haben wir keinen Spielraum mehr.» Freshfocus

«Wir wussten, dass es schwierig werden wird, aber dass es ein Seiltanz ist, das haben wir vielleicht nicht gerade erwartet», sagt Degen, der Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident der FC Basel Holding AG ist, im Rückblick auf das erste Jahr seit der Machtübernahme von Bernhard Burgener am 11. Mai 2021.

Degen: «Wir müssen jeden Franken umdrehen»

Klar ist beim FC Basel: Ein zweites 2021 kann er sich wirtschaftlich nicht leisten. Deshalb pochen sowohl Degen als auch Brudermann auf den eingeleiteten Sparkurs. Die Lohnkosten für die Profis wurden auf 22,3 Millionen gesenkt. Sie betrugen 2019 noch 36,5 Millionen. Und für Degen ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: «Das geht noch tiefer. Wir müssen zurück zur Vernunft und jeden Franken umdrehen.»

Im Vergleich zu den anderen Super-League-Klubs reicht der FCB nach Darstellung Degens immer noch die höchsten Löhne aus, und CFO Brudermann sieht Basel bei den Kosten im Stadion für die Heimspiele «schweizweit in einer eigenen Liga».

Neben diesem Sparpotenzial behalten sie beim FC Basel aber nach wie vor ehrgeizige Ziele im Auge; am liebsten natürlich dereinst wieder die Meisterschaft und die Champions League, in naher Zukunft zunächst einmal die erneute Teilnahme an der Conference League. Die spülte in der laufenden Saison rund zehn Millionen an Uefa-Prämien in die klamme Kasse.

Brudermann budgetiert für 2022 mit dem internationalen Geschäft, erwartet 65 bis 67 Millionen Umsatz (2021: 60) und am Ende des Jahres eine ausgeglichene Ergebnis. Es ist eine Rechnung mit Risiken, aber Degen wäre nicht Degen, wenn er diese Challenge nicht gut fände.