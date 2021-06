2. Liga-Fussball Altdorf holt sich drei Punkte gegen Stans Altdorf behielt im Spiel gegen Stans am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Stans ging zunächst in der 38. Minute in Führung, als David Lehmann zum 1:0 traf. Nur sieben Minuten später schaffte Dario Zgraggen aber den Ausgleich für Altdorf. In der 65. Minute gelang André Gnos der Führungstreffer zum 2:1 für Altdorf. Mit dem 3:1 für Altdorf schoss Jamin Schürpf das letzte Tor der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Stans für David Lehmann (77.), Fabian Howald (80.) und Lars Burgener (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altdorf, Fabian Nickel (17.) kassierte sie.

Altdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 10. Altdorf hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Hochdorf kriegt es Altdorf im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Für Stans war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Stans geht es auswärts gegen FC Entlebuch (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Altdorf - FC Stans 3:1 (1:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 38. David Lehmann 0:1. 45. Dario Zgraggen (Penalty) 1:1.65. André Gnos 2:1. 70. Jamin Schürpf 3:1. – Altdorf: Kai Stutz, Jamin Schürpf, Fabian Nickel, André Gnos, Tobias Nickel, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Toni Pavic, Manuel Ruhstaller, Pirmin Baumann, Matej Ilicic. – Stans: Manuel Odermatt, Simo Vasic, Luca Eigensatz, Joël Furger, Nico Stalder, Mitch Lütte, Fabian Howald, Lars Burgener, Nando Wyrsch, Nicolas Schneuwly, David Lehmann. – Verwarnungen: 17. Fabian Nickel, 77. David Lehmann, 80. Fabian Howald, 81. Lars Burgener.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Stans 3:1, FC Littau - SC Cham II 1:1, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 1:0, FC Sempach - FC Entlebuch 3:0

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. SC Emmen 24/23 (25:14), 3. FC Schattdorf 24/22 (22:16), 4. FC Hochdorf 24/22 (30:15), 5. FC Littau 24/20 (20:12), 6. FC Sempach 24/20 (18:10), 7. SC Cham II 24/15 (24:21), 8. Luzerner SC 24/15 (19:18), 9. FC Stans 24/13 (22:21), 10. FC Altdorf 24/13 (16:25), 11. FC Entlebuch 24/12 (14:23), 12. SC Obergeissenstein 24/11 (11:24), 13. FC Gunzwil 24/11 (19:27), 14. FC Sursee 24/0 (4:36).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2021 13:07 Uhr.