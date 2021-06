2. Liga-Fussball Cham sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Littau Je ein Punkt für Littau und Cham: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 69. Minute schoss Simon Britschgi das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Sandro Scherer traf in der 88. Minute für Littau zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Littau für Dominic Britschgi (43.), Alessio Colatrella (79.) und Fabio Machado (94.). Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Andri Krienbühl (48.).

Keine Änderung in der Tabelle für Littau: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Littau hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schattdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Das Unentschieden bringt Cham in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 7. Cham hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Eschenbach I. Das Spiel findet am 20. Juni statt (15.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Littau - SC Cham II 1:1 (0:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 69. Simon Britschgi 1:0. 88. Sandro Scherer (Penalty) 1:1. – Littau: Ramon Grüter, Nikola Milakovic, Patrice Gilli, Colin Bächler, Sammy Cook, Yvo Schorno, Dominic Britschgi, Simon Britschgi, Luca Baumann, Wessley Joao De Jesus Tiburcio, Jan Hostettler. – Cham: Fabian Meier, Rafael Muff, Kevin Röthlisberger, Tim Neziri, Nicola Mair Noack, Sandro Scherer, Andri Krienbühl, Melvin Hegglin, Nicola Trinkler, Abdurani Morceli, Reto Scherer. – Verwarnungen: 43. Dominic Britschgi, 48. Andri Krienbühl, 79. Alessio Colatrella, 94. Fabio Machado.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Stans 3:1, FC Littau - SC Cham II 1:1, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 1:0, FC Sempach - FC Entlebuch 3:0

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. SC Emmen 24/23 (25:14), 3. FC Schattdorf 24/22 (22:16), 4. FC Hochdorf 24/22 (30:15), 5. FC Littau 24/20 (20:12), 6. FC Sempach 24/20 (18:10), 7. SC Cham II 24/15 (24:21), 8. Luzerner SC 24/15 (19:18), 9. FC Stans 24/13 (22:21), 10. FC Altdorf 24/13 (16:25), 11. FC Entlebuch 24/12 (14:23), 12. SC Obergeissenstein 24/11 (11:24), 13. FC Gunzwil 24/11 (19:27), 14. FC Sursee 24/0 (4:36).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2021 07:56 Uhr.