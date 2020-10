2. LIGA: Emmen bezwingt auswärts Hochdorf – Siegtreffer durch Marc Koch Sieg für Emmen: Gegen Hochdorf gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Marc Koch den Treffer zum 3:2 für Emmen erzielte.

Livio Lombardo hatte mit dem ersten Tor der Partie (1. Minut.) hochdorf 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 26, als Roman Greter für Emmen erfolgreich war. Roman Greter war auch gleich für die 2:1-Führung (38. Minute) für Emmen verantwortlich. Arnel Mehicic glich in der 46. Minute für Hochdorf aus. Es hiess 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Emmen für Florant Veseli (14.), Ekber Hadzic (46.) und Steven Zwimpfer (65.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hochdorf, Silvan Williner (71.) kassierte sie.

In der Regel kassiert Hochdorf nicht so viele Tore wie gegen Emmen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 2).

Emmen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 5. Emmen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Emmen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altdorf (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Trotz der Niederlage bleibt Hochdorf auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 22 Punkte auf dem Konto. Nach sieben Siegen in Serie verliert Hochdorf erstmals wieder.

Hochdorf bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Schattdorf. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - SC Emmen 2:3 (1:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 1. Livio Lombardo 1:0. 26. Roman Greter 1:1. 38. Roman Greter 1:2. 46. Arnel Mehicic 2:2. 78. Marc Koch 2:3. – Hochdorf: Feer Roman, Villiger Jonas, Wölfle Joshua, Kathriner Simon, Gehrig Dave, Bucher Nico, Coletti Massimo, Frischkopf Sandro, Wicki Marcell, Haldi Roger, Lombardo Livio. – Emmen: Bäuerle Yanick, Koch Marc, Rojas Arostegui Eloy, Hadzic Ekber, Baumgartner Marco, Krongrava Saichun, Gashi Rinor, Vogel Claudio, Zwimpfer Steven, Greter Roman, Veseli Florant. – Verwarnungen: 14. Florant Veseli, 46. Ekber Hadzic, 65. Steven Zwimpfer, 71. Silvan Williner.

Tabelle: 1. FC Hochdorf 10 Spiele/22 Punkte (27:11). 2. FC Eschenbach I 9/19 (25:12), 3. FC Schattdorf 9/19 (17:10), 4. FC Littau 10/19 (19:11), 5. SC Emmen 9/17 (17:13), 6. FC Sempach 10/17 (15:10), 7. Luzerner SC 10/15 (19:17), 8. FC Entlebuch 9/12 (13:17), 9. SC Cham II 9/11 (20:19), 10. FC Gunzwil 10/11 (18:24), 11. FC Stans 8/10 (17:15), 12. FC Altdorf 9/10 (13:18), 13. SC Obergeissenstein 10/8 (10:24), 14. FC Sursee 10/0 (4:33).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 10:19 Uhr.